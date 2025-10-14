Desarticulan un grupo criminal que realizaba estafas en el territorio nacional desde Barcelona y L’Hospitalet

Agentes de la Policía Nacional, han realizado en el marco de la Operación Fontana/Expres un total de dos entradas y registros en inmuebles de Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat, desprendiéndose un total de cinco detenciones y una investigada no detenida. En un comunicado, el cuerpo de policía explica que se han intervenido múltiples objetos de valor como relojes de alta gama o perfumes, datos personales de víctimas y otros medios utilizados por el grupo criminal para su actividad ilícita.

La Policía Nacional dice que es una realidad el incremento de las estafas realizadas a través del método 'SIM Swapping', una modalidad en la que los delincuentes consiguen fraudulentamente un duplicado de la tarjeta SIM de una víctima y, una vez que la activan, acceden ilícitamente a su cuenta bancaria para contratar préstamos, realizar transferencias bancarias a otras cuentas o efectuar operaciones de extracciones de dinero en efectivo en cajeros automáticos.

Como resultado de las entradas y registro domiciliarios, a este grupo criminal se le intervinieron un total de 54 tarjetas SIM, las cuales eran introducidas en terminales móviles donde eran activadas y desde donde accedían a las cuentas de las víctimas y se hallaron 29 teléfonos móviles “con los que hacían las operaciones bancarias fraudulentas”.

Una vez accedían a las cuentas otros miembros del grupo criminal, realizaban extracciones de dinero en efectivo en cajeros automáticos, utilizando complementos para enmascarar su identidad. La policía logró interceptar “material sofisticado” utilizado para falsificar documentación de las víctimas, así como una base de datos que contenía 542 datos personales de clientes de distintas entidades bancarias, con las que hubieran podido acceder a sus cuentas y continuar con su ‘modus operandi’.

Estafas desde Martorell

Además de este caso, los Mossos d’Esquadra de la comisaría de Martorell detuvieron, el pasado miércoles 8 de octubre, a un hombre de 21 años como supuesto autor de seis delitos de estafa. En este caso, los agentes iniciaron en mayo una investigación sobre varios casos por estafa de la modalidad conocida como ‘Voice Phising’. Este timo se basa en un contacto inicial con la víctima donde el autor se hace pasar por personal acreditado de su entidad bancaria. El estafador dice a la víctima que se están haciendo movimientos fraudulentos en su cuenta bancaria y que transfiera urgentemente su dinero a otra cuenta bancaria.

En este momento, el miedo de la víctima a perder el dinero y la credibilidad que el autor del timo tiene porque facilita toda una serie de datos personales de la víctima, le hacen pensar que realmente habla con su banco, llevándolos al engaño y a la autorización de movimientos bancarios no queridos.

A raíz de la investigación se localizó un total de seis víctimas que habían sufrido estafas por valor de más de 11.000 euros. Paralelamente, el autor material de la estafa utilizaba a otras personas que se daban de alta en líneas telefónicas, desde las que llamaba a las víctimas y de esta forma, no aparecer como titular de aquellos números de teléfono que empleaba para las estafas, al igual que en las cuentas que recibían de las transferencias fraudulentas.

Por último, agentes de la Unidad de Investigación de Reus, que también tenían una investigación abierta por delitos de estafa del mismo autor, localizaron, identificar y detener al autor, el pasado 8 de octubre, en Reus, donde se desplazaron los investigadores de Martorell para detenerle por las seis estafas investigadas desde la ciudad del Baix Llobregat.