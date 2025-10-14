Crece la tensión en el "camping ilegal" de Mataró por intentos de reocupación tras su desalojo

La polémica en torno al "camping ilegal", según el Ayuntamiento de Mataró, que un macrodispositivo policial desalojó el pasado 22 de septiembre no finalizó ese día. La Policía Local de la capital del Maresme ha informado de "cuatro intrusiones" este pasado fin de semana en el enclave de la carretera de Mata, que une Mataró y Llavaneres, en la zona conocida como Les Cinc Sènies. Por ellas se ha procedido a denunciar a seis personas por desobediencia a la autoridad e intento de ocupación. Y la tensión ha crecido allí este lunes y martes, cuando agentes locales se han visto obligados a intervenir ante al menos una persona que, apuntan fuentes conocedoras del caso, "había ido a por sus cosas y hacía un amago de no querer irse".

Tal es la polémica en torno al campamento que hay discusión sobre si actualmente está habitado o no. Al tiempo que el Ayuntamiento de Mataró defiende que no, los antiguos inquilinos han difundido en redes sociales un vídeo donde aparecen con disfraces de 'La Casa de Papel' y afirman lo contrario, según ha recogido 'TV Mataró'. Este mismo martes, un mando policial de Mataró ha ratificado en una Junta de Portavoces que el camping no está habitado a día de hoy.

Este mismo martes, el Ayuntamiento ha comunicado que se personará en la causa judicial abierta contra dos personas titulares de la empresa Nayla BNS SL, los promotores del campamento no autorizado, por presunto delito contra ordenación del territorio. "El consistorio se compromete a emprender todas las acciones necesarias para evitar una eventual reocupación del campamento y denunciar penalmente, a requerimiento de la propiedad, todas las ocupaciones que se puedan producir", rubrica el escrito municipal.

El Ayuntamiento tilda el camping de "ilegal" por hallarse en terrenos rústicos protegidos. Ese fue el motivo por el que solicitó autorización judicial para su desalojo, que justificó en que "pone en riesgo a personas y bienes, especialmente por el alto riesgo de incendio forestal existente". También hay discusión entre el consistorio y los exinquilinos sobre los efectos de la orden de desalojo, que estos segundos defienden que ha caducado. "El Ayuntamiento de Mataró está en contra del chabolismo y apuesta por la protección de esta zona agrícola y forestal", sostuvo el consistorio en un comunicado.