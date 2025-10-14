Collboni insiste en la necesidad de que la UE cree un plan de vivienda y lo dote de "fondos extraordinarios" para combatir la crisis habitacional

Ha defendido ya en distintas ocasiones el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el derecho de que los vecinos se queden en su ciudad. Ha reiterado que, en las grandes ciudades europeas, la principal fuente de desigualdad reside cada vez más entre quien puede y no acceder a una vivienda. Es por ello que Collboni insiste en la necesidad de que la Unión Europea (UE) cree unos "fondos extraordinarios que permitan combatir la actual crisis de la vivienda que sufren cada vez más vecinos de, sobre todo, las grandes áreas urbanas. Este martes 14 de octubre lo ha hecho en un encuentro con diferentes alcaldes y concejales de municipios del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), administración que el propio alcalde de Barcelona preside.

En concreto, Collboni ha presentado al AMB la alianza europea ‘Mayors for Housing’ que lidera Barcelona junto a París y Roma. Se trata de una alianza de alcaldes y alcaldesas de toda Europa que cuenta con 17 ciudades miembros y que tiene por objetivo dar voz a las ciudades y sus metrópolis en la definición de las políticas europeas en materia de vivienda y aumentar los fondos destinados a las políticas para paliar la crisis de la vivienda, priorizando la creación de vivienda asequible tanto en propiedad como en alquiler.

Durante el encuentro, Collboni ha manifestado que la crisis de la vivienda requiere respuestas urgentes y ágiles, y que estas deben darse en todos los niveles: europeo, español, catalán, metropolitano y local. En cuanto a los logros alcanzados por 'Mayors For Housing', el presidente del AMB y alcalde de Barcelona ha destacado que “en nueve meses hemos conseguido poner el tema de la vivienda en la agenda de la UE, que Bruselas apruebe la creación de un plan de vivienda a finales de este año y que le asigne un presupuesto". "Para hacer un símil, este plan es similar al conjunto de puntos de resiliencia que se determinaron durante la crisis del covid, pero llevados al terreno de la vivienda. Como en aquel caso, se trata de una situación de emergencia que debe contar con fondos extraordinarios”, ha añadido.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, presenta la iniciativa 'Mayors for Housing' a los municipios del AMB. / AMB

Así, la plataforma europea también busca que esos fondos sean gestionados directamente por las administraciones locales y que se cree la figura de las zonas de mercado tensionado, entre otros aspectos. Durante estos meses, el grupo ha mantenido conversaciones con las máximas autoridades de la UE, como el presidente del Consejo Europeo, António Costa; con la vicepresidenta para una Transición Neta, Justa y Competitiva y Comisaria de Competencia de la Comisión Europea, Teresa Ribera; y con el comisario responsable de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen.

Collboni no es el único alcalde del área de Barcelona que reclama a Europa medidas para afrontar la crisis de acceso a la vivienda. También este mismo miércoles 14 de octubre, la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, ha viajado a Bruselas para exponer que la emergencia habitacional no puede seguir gestionándose solo desde los ayuntamientos. “Ante la crisis de vivienda que estamos viviendo, los municipios no podemos quedarnos solos”, ha afirmado la edil en declaraciones a EL PERIÓDICO antes de participar en la sesión 'Las ciudades europeas ante la crisis de la vivienda', celebrada en el marco de la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades.

Esfuerzo metropolitano

En un comunicado, el AMB señala que en el seno de las políticas de la administración confluyen todos los esfuerzos individuales que llevan a cabo los municipios de Barcelona y su conurbación. Es por ello que la entidad recuerda que, entre 2019 y 2025, el AMB ha impulsado la promoción de cerca de 5.000 viviendas sociales. De cara al futuro, hasta el año 2030, el AMB prevé incorporar al parque público de vivienda metropolitana cerca de 6.000 nuevas viviendas públicas, tanto de alquiler como de compra, a través de los diferentes organismos y fórmulas de que dispone. En total, por tanto, la administración metropolitana habrá impulsado unas 11.000 viviendas públicas en aproximadamente una década.

En relación con la rehabilitación del parque de viviendas existente, con los fondos Next Generation se han rehabilitado 6.809 viviendas entre 2022 y 2025. "En los próximos años, la implementación del Plan Social para el Clima, el Plan Nacional de Rehabilitación y la aportación de 200 millones de euros por parte de la Generalitat de Catalunya permitirán incrementar el número de viviendas rehabilitadas", dice el texto del AMB.