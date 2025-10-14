La 'influencer' Bonbonreich se viraliza en redes al mostrar su mansión en Sabadell

La influencer Bonbonreich (Raquel Martínez) ha vuelto a hacerlo. Su último vídeo en TikTok, donde muestra su recién estrenado hogar en Sabadell, ha arrasado con más de 5 millones de visualizaciones en pocas horas. Y no es para menos: la creadora catalana, conocida por su estilo colorista y su ojo para el diseño funcional, ha transformado un antiguo local de 280 metros cuadrados en una vivienda familiar de 455 m² que parece salida de una revista de arquitectura.

El vídeo, grabado con su ya clásico tono entre cercano y aspiracional, arranca con una entrada minimalista en blanco y negro, donde se adivina el primer guiño a la domótica que gobierna toda la casa: luces, persianas y hasta el interfono, todo automatizado. Desde allí, Bonbonreich invita a subir por un sistema de escaleras y ascensor que conecta las tres plantas y el sótano, pensado tanto para la vida familiar como para los futuros “house tours” que, visto lo visto, no faltarán.

En la planta baja, el protagonismo es para la luz natural. Un gran ventanal abre el salón hacia la terraza y la piscina, de agua salada y forma triangular, uno de los elementos más comentados del vídeo. En el interior, muebles de líneas limpias, texturas suaves y una isla de cocina totalmente equipada —con vinoteca, calentador de platos y extractor retráctil— resumen el estilo Bonbonreich: estética cuidada, pero sin perder funcionalidad.

Bonbonreich enseña su casa / https://www.tiktok.com/@bonbonreich

La terraza, mezcla de porcelánico antideslizante y césped artificial, acoge un limonero, hamacas y una ducha exterior. La influencer ha adelantado que la barbacoa aún está por llegar, pero el espacio ya promete convertirse en escenario habitual de sus próximos contenidos. En las plantas superiores, la distribución responde a la vida familiar: una suite principal con vestidor para Raquel y su marido, Marc Gonfaus, y un piso dedicado a sus tres hijos, Ona, Jan y Sofía, con acceso a un futuro altillo chill out donde instalarán placas solares.

El sótano es, quizá, la parte más sorprendente del recorrido: un garaje con plataforma elevadora, una lavandería conectada por un tubo que baja la ropa sucia directamente desde las habitaciones, y un set de grabación donde Bonbonreich produce parte de su contenido. Como toque final, una ventana interior que da directamente a la piscina, aportando luz natural incluso bajo tierra.

Bonbonreich enseña su casa de Sabadell / https://www.tiktok.com/@bonbonreich

Más allá del lujo o la tecnología, lo que el vídeo deja claro es que la casa está pensada para vivir… y para grabar. Molduras clásicas, suelos que cambian de textura según la planta, y un sistema de suelo radiante que elimina los radiadores completan una vivienda que resume el estilo de su creadora: ordenada, práctica y con carácter. Y, como era de esperar, el tour ya es tendencia. Porque cuando Bonbonreich abre las puertas de su casa, medio TikTok entra con ella.