El blog del alcalde de Cornellà cumple 20 años con una media de más de 12.000 visitas anuales

La página web del alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, celebra este próximo mes de noviembre 20 años de actividad con una media anual de más de 12.000 visualizaciones y cerca de 4.000 seguidores habituales en su blog. El espacio web funciona a través de tres ejes: el blog del alcalde; la sección 'Vols prendre un cafè?', que desde el consistorio apuntan que ha propiciado encuentros personales con más de 200 ciudadanos; y la dirección de correo "directa" y "sin filtros intermedios" a través de la cual el alcalde recibe anualmente unos 500 correos con comentarios e interpelaciones que él mismo responde personalmente.

En un comunicado, el ayuntamiento recuerda que, al asumir su responsabilidad institucional, el alcalde quiso crear "un espacio digital de reflexión y comunicación directa con los vecinos y vecinas de Cornellà". Así nació el blog 'L’alcalde – Ajuntament de Cornellà', que se ha mantenido activo desde sus inicios. "El objetivo de este espacio es explicar los proyectos municipales en marcha, compartir experiencias del día a día y dar visibilidad al talento ciudadano, tanto individual como colectivo, así como a proyectos culturales, sociales o actividades de entidades locales", apunta el ayuntamiento.

Con periodicidad semanal, el consistorio celebra que, a lo largo de estas dos décadas, el blog ha consolidado una "audiencia fiel", con miles de visitas y lectores recurrentes cada año. “Abrir esta ventana forma parte de los objetivos que me planteé al inicio de mi mandato, para poner en marcha iniciativas que me permitan acercarme a todos vosotros. He querido iniciar nuevos caminos de acercamiento a los ciudadanos. Este blog es una herramienta de comunicación más, vinculada a las nuevas tecnologías, que quiero que sea también una nueva manera de estar en contacto con vosotros. Espero que me acompañéis y participéis". Son palabras del propio Balmón en su primer artículo en el blog.

Los artículos del blog "constituyen una memoria viva de la evolución de la ciudad, narrada desde la mirada de su alcalde", dice el comunicado. Así, Balmón, un político poco dado a dar grandes titulares y mítines, ha querido mantener este espacio como una herramienta para compartir su visión de Cornellà, con “honestidad, transparencia y una mirada conciliadora"