Barcelona encarrila un centro de memoria sobre las víctimas del terrorismo para abrirlo el próximo mandato

Además de acarrear con un dolor infinito, las víctimas del terrorismo dan fe de que han tenido que lidiar con el olvido y el abandono. Las quejas que ya habían manifestado en los tiempos duros de ETA reaparecieron tras los atentados del 17-A, hace ocho años, que propiciaron que rebrotase el malestar por la frialdad y la inacción que han achacado a las administraciones para reparar e indemnizar a todos los afectados. Entre las demandas que han hecho confluir a los damnificados de hace décadas con los más recientes, se incluye una que, por más simbólica que aparente ser, hace dos décadas que persiguen.

Se trata de la apertura de un museo en Barcelona que sea archivo a su vez, que recopile información sobre los crímenes terroristas en Catalunya y vele por la memoria de las víctimas, para que quede expuesta, se estudie y permanezca en el recuerdo. Tras un largo compás de espera, el centro de memoria se ha encarrilado para que se convierta en realidad. Las instalaciones se han empezado a construir, aunque aún tardarán unos años en abrirse.

“Después de tantos años de espera para que se haga, ya no viene de aquí”, responde Robert Manrique, víctima del atentado de Hipercor y uno de los impulsores del proyecto, que lo viene reclamando desde 2005. “Lo importante es que, una vez que se acabe, esté bien hecho -recalca-. Que no sea una cosa para salir del paso, sino que sea un lugar donde la gente que venga encuentre un material adecuado y, sobre todo, que haya gente que pueda explicarlo todo a quienes vengan”.

Tras comprometerse hace más de un año con la vieja petición de los afectados, el Ayuntamiento de Barcelona anunció a finales de 2024 que el futuro centro se alojará en el Castillo de Montjuïc. Los trabajos para adaptar cuatro salas de la fortificación se han empezado en los últimos meses, financiadas con fondos europeos Next Generation, señala el gobierno municipal. Concreta que los próximos espacios de exhibición y consulta “sumarán cerca de 200 metros cuadrados”.

Obras acabadas en 2026

Si bien la adecuación del interior del recinto da prueba de que el proyecto tira adelante, el ayuntamiento contesta que “no hay una fecha todavía concreta” para que la muestra permanente sobre los atentados y sus víctimas se inaugure. En todo caso, no se estrenará durante este mandato municipal, al que le quedan menos de dos años, y apunta al próximo, que se prolongará entre junio de 2027 y junio de 2031.

El consistorio indica que las obras dentro del Castillo de Montjuïc acabarán durante “el primer semestre de 2026”. Aparte, añade que “la previsión es que durante el 2027 se trabaje en la museografía”, para configurar el espacio y abastecerlo de fondos.

El gobierno municipal apostilla que se está trabajando “con instituciones académicas y entidades memoriales” para definir el contenido del futuro equipamiento. Una institución memorial consagrada a las víctimas del terrorismo existe desde 2021 en Vitoria, Madrid tiene planificada una propia en un gran edificio céntrico y, a su vez, también las hay en Nueva York, París y Oslo, entre otros lugares.

Manrique aboga por que sea “un lugar de visita, de conocimiento, de consulta, donde recibir explicaciones y poder preguntar sobre los atentados que ha habido en Barcelona y Catalunya”. Plantea que, por un lado, disponga de una “parte museística”, con “recordatorios de los atentados y en que, si quieren, las víctimas puedan colaborar ofreciendo algún tipo de objeto, alguna declaración, vídeos…”. Al mismo tiempo, cree que debe operar “como un centro de estudios o de información para abogados, estudiantes, periodistas y gente que busque datos, fuentes, documentación, libros o entrevistas para documentarse”.

Tras muchos años localizando y asesorando a otras víctimas para hacer valer sus derechos, Manrique sigue a disposición de quien le requiera para proveerle de información y contactos, junto a las psicólogas con las que formó la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (UAVAT) tras el 17-A. “El año pasado recibimos casi 100 visitas entre estudiantes, abogados, criminólogos, sociólogos, psicólogos, asociaciones de vecinos… No deja de ser un tema particular, privado”, subraya.

En ese sentido, Manrique piensa que la administración debe tomar el testigo y asumir la labor de divulgación y protección de la voz y la memoria de las víctimas. “Lo ideal sería que toda la faena que hacemos se haga a nivel institucional”, opina.

Tras una cierta sorpresa inicial por la ubicación elegida, Manrique confiesa que se ha acabado convenciendo de que el Castillo de Montjuïc es una plaza idónea y concurrida. Al margen del museo-archivo, es inminente que la Generalitat reabra una oficina de atención a las víctimas del terrorismo, clausurada en 2010 y que los afectados han reivindicado que se recupere.