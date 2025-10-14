El Barça-Girona en Montjuïc obliga a reubicar una carrera de homenaje a la Olimpiada Popular de 1936

La Cursa Lluís Companys se corre desde 2008 en Barcelona en recuerdo de la Olimpiada Popular que la ciudad iba a albergar en julio de 1936 y que el estallido de la Guerra Civil frustró. Aquel campeonato internacional se promovió en oposición a los Juegos Olímpicos de Berlín, organizados por la Alemania nazi; atrapados en la conflagración que sacudió a España hasta 1939, parte de los atletas se alistó a las milicias leales a la República y las Brigadas Internacionales que respondieron al golpe de estado de los sublevados. La carrera popular que rinde tributo a aquellos deportistas que se comprometieron contra el fascismo tenía que volver a disputarse este sábado en el estadio Olímpic, epicentro de la prueba e integrado en su recorrido. Sin embargo, el Barça juega contra el Girona el mismo día en Montjuïc, tras aplazarse el retorno al Camp Nou otra vez. El partido de fútbol ha impuesto que la carrera no pueda pisar el Olímpic, como estaba planificado desde hace meses.

Los más de 600 inscritos en la Cursa Lluís Companys recibieron un correo a finales de la semana pasada en que la organización informaba de que el Ayuntamiento de Barcelona había comunicado el jueves que no podrían utilizar el estadio durante la mañana del próximo sábado, al coincidir con el Barça-Girona, previsto a partir de las 16:15 horas de la misma jornada. Con el Olímpic tomado por el fútbol, la carrera trasladará la salida y la meta al estadio Joan Serrahima, situado también en la montaña de Montjuïc. Fue donde la competición ya se reubicó en 2024, también entonces a causa del traslado del club azulgrana al promontorio, que se está prolongando más de lo previsto mientras se demora el fin de la primera fase de la reconstrucción del Camp Nou.

El cambio de planes a apenas una semana de una carrera que siempre se programa en torno a la fecha en que se fusiló al presidente de la Generalitat ha disgustado a la Fundació Neus Català, Comunistes de Catalunya y Esquerra Unida i Alternativa (EUiA). Son las organizaciones políticas que montan la Cursa Lluís Companys, que trasciende al deporte para reivindicar la memoria histórica y la lucha antifranquista.

Un cartel de la Olimpiada Popular en una exposición celebrada en 2016 en Barcelona. / DANNY CAMINAL

Los promotores de la carrera recriminan poca antelación al Ayuntamiento de Barcelona y su empresa municipal, BSM. Enfatizan que, además, tenían reservado el uso del estadio Olímpic desde noviembre de 2024 y que pagaron las tasas correspondientes. “No se debería haber llegado a esta situación y se tendría que haber tomado una decisión antes”, opina Héctor Sánchez, coordinador general de EUiA y patrón de la Fundación Neus Català.

Falta de anticipación

Sánchez dice que han echado en falta que el consistorio les comunicara con más anticipación que el Olímpic estaría ocupado por el Barça. “Ha habido colaboración desde el viernes, pero la echamos en falta en los días anteriores -expresa el dirigente de EUiA-. Ha pasado una temporada muy larga hasta que nos han confirmado que no podríamos utilizar el estadio y, con el margen tan pequeño que tenemos desde que nos respondieron, ahora hay dificultades técnicas y logísticas”.

En cuanto a los contratiempos a sortear, señala ante todo los problemas con que los atletas pueden topar para llegar al inicio del circuito. “Estamos trabajando con el ayuntamiento, la Guardia Urbana y TMB para que se pueda garantizar, no es fácil en un margen de tiempo tan pequeño, porque las medidas de seguridad del partido del Barça implican el cierre de accesos a la montaña”, señala.

Los organizadores expresaron días atrás en un comunicado que han hecho “todo lo posible para que la Cursa Lluís Companys se celebrase de nuevo en el estadio Olímpic”, como ya se hizo en 15 ediciones pasadas. También lamentaron que “la memoria histórica y el deporte popular queden en un segundo plano”.

Sánchez recalca que cumplieron “con todas las solicitudes” que la administración requirió para contar con el Olímpic este sábado. “La carrera se organizó con muchos meses de antelación, pero parece que haya intereses que pasan por delante de todo, sin que sea discutible aunque se hayan cumplido con los trámites para tener la reserva y habiéndola pagado”, se queja Sánchez.

Dos banderas del Barça ondeando en el estadio Olímpic Lluís Companys, en Barcelona. / ZOWY VOETEN

El coordinador de EUiA expone que “hace tiempo” que temían que se produjera lo que ha acabado ocurriendo. Asegura que empezaron a preguntar al consistorio sobre la posible incompatibilidad entre la carrera y el partido de Liga antes de agosto. “Hace tiempo que se tenía constancia de que esta situación se produciría y, con meses de previsión, se podrían haber planteado diferentes escenarios -esgrime-. Nos gustaría haber tenido un diálogo de entrada, pero nos hemos encontrado con una decisión tomada y tenemos que adaptarnos a la única alternativa viable, con elementos que no están garantizados por ahora" para facilitar el acceso.

Ante la imposibilidad de volver al Olímpic, los organizadores explican que marcaron la condición al ayuntamiento de que, cuando menos, se repitiera el recorrido del año pasado, tanto en la prueba de cinco como en la de 10 kilómetros . La reclamación se ha concedido, de forma que se garantiza que sea una prueba homologada por la Federación Catalana de Atletismo y ceñida a los requisitos para figurar en el circuito catalán de carreras populares. La jornada se completará con una caminata de unas dos horas, que pasa por el Castillo de Montjuïc. El plazo para inscribirse finaliza este miércoles.