Barberà del Vallès tumba 25 solicitudes de empadronamiento por una posible trama "fraudulenta"

Barberà del Vallès ha frenado este verano un "intento de empadronamiento" que podría estar vinculado a una "trama criminal" dedicada a registrar de "forma fraudulenta" a personas en viviendas donde no residían, según apuntan fuentes municipales. En total, la Policía Local ha paralizado 25 solicitudes sospechosas en siete domicilios de la ciudad, tras detectar un "patrón común en los documentos y las nacionalidades de los solicitantes".

La actuación policial, coordinada con los Mossos d’Esquadra, aseguran fuentes del consistorio, ha permitido abrir una investigación por posibles delitos de falsedad documental y contra los derechos de la ciudadanía extranjera, y ya se han producido las primeras detenciones. “No permitiremos que nadie haga un uso fraudulento del padrón. Estas prácticas ponen en riesgo la confianza en el sistema”, ha advertido el regidor de Policía Local y Seguridad Comunitaria, Daniel González Cabrera, que ha defendido la “rapidez y contundencia” del dispositivo.

Para prevenir nuevos fraudes, el Ayuntamiento ha endurecido los controles en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC). A partir de ahora, será obligatorio que el propietario o arrendatario del inmueble comparezca para validar cualquier nueva alta en el padrón. “Queremos garantizar que los procesos sean transparentes y seguros”, ha subrayado la concejala del Servicio de Atención a la Ciudadanía, Isabel Otero Cuesta.

Cabe recordar, este refuerzo llega en un momento en que diversos síndicos catalanes ya han alertado de las dificultades de acceso al empadronamiento. En un informe presentado el pasado viernes 10 de octubre, denunciaron los “obstáculos” que imponen muchos ayuntamientos y recordaron que no disponer de un domicilio fijo no puede ser motivo para negar la inscripción, especialmente ante la escalada de los precios de alquiler o el llamado “racismo inmobiliario”, término utilizado por el síndico de Terrassa, Mustapha Ben Al Fassi.

De todos modos, el consistorio ha hecho un llamamiento a la colaboración vecinal para detectar posibles irregularidades y alertar a las autoridades ante cualquier situación sospechosa. El caso se produce después de que Sant Cugat confirmara que 322 de los 324 empadronamientos sospechosos detectados en agosto eran falsos, un episodio que también apunta a una organización dedicada a facilitar inscripciones irregulares.