Adif amplía la interrupción del Corredor Mediterráneo hasta las 17 horas

Adif ha ampliado hasta las 17:00 horas el restablecimiento del servicio en varios tramos del Corredor Mediterráneo en las provincias de Tarragona y Castelló tras detectar daños mayores a los esperados en la línea ferroviaria causados por la dana Alice. Nuevas inundaciones han provocado desperfectos en zonas ya reparadas, como en el tramo de Ulldecona.

La circulación por el corredor está interrumpida desde ayer a primera hora. Renfe indica que está realizando desde ayer cambios y anulaciones a los usuarios del corredor.

Los nuevos daños han obligado a construir durante la noche un pequeño muro de contención para proteger la vía, según ha informado el Ministro de Transportes, Óscar Puente, en su cuenta de Twitter. Concretamente, los operarios trabajan a lo largo de este martes entre Ulldecona y L’Aldea (Tarragona) "bajo unas difíciles condiciones", según Adif, para reponer las infraestructuras dañadas por inundaciones en las vías y arrastres de la capa de balasto. En este tramo, según informa en un comunicado, se han movilizado tres trenes de tolvas de balasto para continuar las operaciones de reparación, además de perfiladoras y bateadoras.

Nuevos daños

Tras las fuertes lluvias que se produjeron en la tarde y noche del lunes, se han detectado nuevos daños en este trayecto, entre otros, un tramo de unos 150 metros donde la capa de balasto ha sido completamente arrastrada.

Ello ha conllevado la necesidad de movilizar otro tren de trabajos con tolvas que se ha debido desplazarse hasta Moncofa (Castelló) para cargar el balasto. Unas tareas complejas por las propias características de la maquinaria y porque su movimiento se debe compatibilizar con la circulación de trenes de viajeros en aquellos tramos en los que es posible mantener el servicio ferroviario.

Un centenar de técnicos

Adif ha desplegado a un centenar de técnicos y operarios destinados a trabajos en la vía, catenaria y señalización para reparar los daños en el menor plazo posible y siempre que la evolución de la situación meteorológica lo permita.

El trabajo incluye la reparación de otros daños causados por el temporal, como la recuperación de la tensión eléctrica en catenaria entre Santa Magdalena de Pulpís y Benicarló, tras la caída de un rayo.