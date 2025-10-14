Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Junto al complejo protegido

Abre el nuevo Centre de Serveis Socials de Sagrada Família en la manzana Myrurgia

Para dar a conocer el nuevo equipamiento al barrio se celebrará una jornada de puertas abiertas el 17 de octubre

El nuevo Centre Serveis Socials de Sagrada Família.

El nuevo Centre Serveis Socials de Sagrada Família. / Ajuntament de Barcelona

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El nuevo Centre de Serveis Socials de la Sagrada Família ya ha iniciado su actividad, ubicado en un edificio municipal de nueva construcción dentro del interior de manzana de los Jardines de Beatriu de Provença. Hasta ahora, el centro ofrecía servicio de manera provisional en el número 227 de la calle Nàpols. El nuevo equipamiento, de 900 m², supone ganar espacio.

Las obras, con una inversión de 4,25 millones de euros, comenzaron en enero de 2024. Los trabajos consistieron en el derribo de una de las antiguas naves, la construcción del nuevo edificio y la adecuación temporal de los accesos a la escuela infantil.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitado este martes las nuevas instalaciones, acompañado por la quinta teniente de alcaldía, Raquel Gil, la comisionada de Acció Social, Sonia Fuertes, y parte del equipo del centro.

Patrimonio protegido

El nuevo edificio mantiene la visibilidad entre los edificios adyacentes y se integra con la escuela, el patio de recreo y los jardines, además de convivir con una parte del antiguo complejo Myrurgia, catalogado como patrimonio protegido. En la planta baja se mantiene el área de atención directa y en la primera planta las áreas de trabajo del personal. El porche de entrada dispone de una pérgola con voladizo en el exterior, y la cubierta ajardinada se convierte en una fachada más, respetando las vistas de las edificaciones del entorno. El resto de las fachadas están terminadas con celosías cerámicas, en referencia a la tradición constructiva catalana y mediterránea.

Para dar a conocer el nuevo equipamiento al barrio se celebrará una jornada de puertas abiertas el 17 de octubre de 16:30 a 18:30 horas, dentro de las Festes de Tardor de la Sagrada Família.

TEMAS

  1. Sant Cugat da de baja cientos de “empadronamientos falsos” atribuidos a una supuesta mafia detectados este verano
  2. Lo mejor de Mataró': la pastelería con mejores reseñas en Google
  3. La principal feria de mercados regresa a la plaza Glòries el próximo fin de semana Barcelona
  4. Afectaciones al tráfico por las manifestaciones del Día de la Hispanidad en Barcelona 2025: calles cortadas y transporte público
  5. VÍDEO | Un autobús turístico arde en Barcelona: 'He visto a turistas saltar para salvarse
  6. Camperización 4.0: cuando la furgoneta se convierte en casa y oficina
  7. Badalona ha prohibido el baño por contaminación en sus playas cada vez que ha llovido moderadamente este verano
  8. Arrancan las obras de urbanización en la Gran Via para mejorar el transporte público y el espacio peatonal

Abre el nuevo Centre de Serveis Socials de Sagrada Família en la manzana Myrurgia

Abre el nuevo Centre de Serveis Socials de Sagrada Família en la manzana Myrurgia

Adif restablece el Corredor Mediterráneo a las ocho de la tarde

Adif restablece el Corredor Mediterráneo a las ocho de la tarde

El Barça-Girona en Montjuïc obliga a reubicar una carrera de homenaje a la Olimpiada Popular de 1936

El Barça-Girona en Montjuïc obliga a reubicar una carrera de homenaje a la Olimpiada Popular de 1936

Collboni urge a la UE que cree un plan de vivienda y lo dote de "fondos extraordinarios" para combatir la crisis habitacional

Collboni urge a la UE que cree un plan de vivienda y lo dote de "fondos extraordinarios" para combatir la crisis habitacional

Seis meses de demora en la atención a las personas sin hogar del aeropuerto de Barcelona

Seis meses de demora en la atención a las personas sin hogar del aeropuerto de Barcelona

El Port de Barcelona adjudica por 52,3 millones las obras del BlueTechPort, que arrancarán en noviembre

El Port de Barcelona adjudica por 52,3 millones las obras del BlueTechPort, que arrancarán en noviembre

Crece la tensión en el "camping ilegal" de Mataró por intentos de reocupación tras su desalojo

Crece la tensión en el "camping ilegal" de Mataró por intentos de reocupación tras su desalojo

Las policías locales recibirán formación para actuar contra las VTC ilegales fuera de Barcelona

Las policías locales recibirán formación para actuar contra las VTC ilegales fuera de Barcelona