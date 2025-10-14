Abre el nuevo Centre de Serveis Socials de Sagrada Família en la manzana Myrurgia

El nuevo Centre de Serveis Socials de la Sagrada Família ya ha iniciado su actividad, ubicado en un edificio municipal de nueva construcción dentro del interior de manzana de los Jardines de Beatriu de Provença. Hasta ahora, el centro ofrecía servicio de manera provisional en el número 227 de la calle Nàpols. El nuevo equipamiento, de 900 m², supone ganar espacio.

Las obras, con una inversión de 4,25 millones de euros, comenzaron en enero de 2024. Los trabajos consistieron en el derribo de una de las antiguas naves, la construcción del nuevo edificio y la adecuación temporal de los accesos a la escuela infantil.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitado este martes las nuevas instalaciones, acompañado por la quinta teniente de alcaldía, Raquel Gil, la comisionada de Acció Social, Sonia Fuertes, y parte del equipo del centro.

Patrimonio protegido

El nuevo edificio mantiene la visibilidad entre los edificios adyacentes y se integra con la escuela, el patio de recreo y los jardines, además de convivir con una parte del antiguo complejo Myrurgia, catalogado como patrimonio protegido. En la planta baja se mantiene el área de atención directa y en la primera planta las áreas de trabajo del personal. El porche de entrada dispone de una pérgola con voladizo en el exterior, y la cubierta ajardinada se convierte en una fachada más, respetando las vistas de las edificaciones del entorno. El resto de las fachadas están terminadas con celosías cerámicas, en referencia a la tradición constructiva catalana y mediterránea.

Para dar a conocer el nuevo equipamiento al barrio se celebrará una jornada de puertas abiertas el 17 de octubre de 16:30 a 18:30 horas, dentro de las Festes de Tardor de la Sagrada Família.