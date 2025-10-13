Viladecans pide a la Generalitat que estudie la implantación de un carril bus en la C-32

El pleno municipal de Viladecans (Baix Llobregat) ha aprobado una moción para reclamar a la Generalitat, administración propietaria de la autopista C-32, que realice un estudio sobre la viabilidad de construir un carril bus segregado en esta vía que aumente la eficiencia y rapidez de los autobuses exprés.

Sería un carril de circulación exclusiva para buses en la zona del delta del Llobregat, que iría hasta la conexión con el nudo del Llobregat (rondas y autovía C-31).

La moción, que ha contado con el apoyo de todos los grupos menos Vox, que se ha abstenido, señala que pese al incremento de líneas de bus que van por la C-32 que pasan o tienen origen en el municipio, los "frecuentes" atascos que se forman entre Gavà y Sant Boi las hacen "poco atractivas y eficientes".