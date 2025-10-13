Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sabadell instalará vallas en torno a las vías del tren en Can Llong

La medida quiere evitar que se pueda acceder al espacio para evitar atropellos y responde a una larga demanda del vecindario

Tren de Rodalies Renfe.

Tren de Rodalies Renfe. / ALBERT BERTRAN

ACN

ACN

Sabadell
El Ayuntamiento de Sabadell ha adjudicado los trabajos para instalar vallas de protección al paso de la línea de Renfe en el barrio de Can Llong. La medida permitirá evitar el paso de peatones por la infraestructura ferroviaria, dando respuesta así a una demanda histórica del vecindario de la zona. El proyecto, que ha sido adjudicado por un importe de 500.388,07 euros, contempla la instalación de una valla a ambos lados de la vía, en el tramo comprendido entre la calle Budapest y la calle de Copenhague, a la altura de la plaza de Lisboa. Las obras actuarán sobre un tramo lineal de unos 1241 metros.

