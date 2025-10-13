Renfe
Sabadell instalará vallas en torno a las vías del tren en Can Llong
La medida quiere evitar que se pueda acceder al espacio para evitar atropellos y responde a una larga demanda del vecindario
El aeropuerto de Sabadell reclama inversiones tras 24 años de retraso en su plan director
El Ayuntamiento de Sabadell ha adjudicado los trabajos para instalar vallas de protección al paso de la línea de Renfe en el barrio de Can Llong. La medida permitirá evitar el paso de peatones por la infraestructura ferroviaria, dando respuesta así a una demanda histórica del vecindario de la zona. El proyecto, que ha sido adjudicado por un importe de 500.388,07 euros, contempla la instalación de una valla a ambos lados de la vía, en el tramo comprendido entre la calle Budapest y la calle de Copenhague, a la altura de la plaza de Lisboa. Las obras actuarán sobre un tramo lineal de unos 1241 metros.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- VÍDEO | Un autobús turístico arde en Barcelona: 'He visto a turistas saltar para salvarse
- Sant Cugat da de baja cientos de “empadronamientos falsos” atribuidos a una supuesta mafia detectados este verano
- Un gran despliegue policial desaloja a 56 personas dedicadas a la chatarra en una nave de Barcelona
- La principal feria de mercados regresa a la plaza Glòries el próximo fin de semana Barcelona
- Afectaciones al tráfico por las manifestaciones del Día de la Hispanidad en Barcelona 2025: calles cortadas y transporte público
- Badalona vetará el paso de coches en una calle de su centro histórico tras su reurbanización
- El Fòrum de Barcelona se queda sin uno de los festivales con conciertos más allá de las 23 horas
- Camperización 4.0: cuando la furgoneta se convierte en casa y oficina