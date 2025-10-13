Durante un año
Unas obras obligan a realizar por la calle el transbordo de la estación de Verdaguer del metro de Barcelona
El paso de la línea 4 a la 5 permanecerá cortado mientras duren actuaciones para adaptar la estación a personas con movilidad reducida
CONTEXTO | Licitadas las obras para adaptar la parada de Verdaguer del metro de Barcelona a la movilidad reducida
El pasillo del transbordo que une las líneas línea 4 (L4) y línea 5 (L5) de la estación de Verdaguer del metro de Barcelona permanecerá cerrado a partir de este lunes y durante 12 meses debido a obras. Los usuarios deberán hacer el intercambio por la calle, saliendo a Passeig de Sant Joan —si el intercambio se hace desde L4—, y accediendo a línea 5 (L5) por la boca situada en el cruce de las calles Provença y Bailèn. Ambos itinerarios están señalizados.
Desde principios de 2025, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica está ejecutando las obras de la primera fase de adaptación del intercambiador de metro de Verdaguer, formado por una estación de la L4 y otra de la L5.
La obra en marcha, que cuenta con una inversión de 8,6 millones de euros, permitirá adaptar a personas con movilidad reducida la estación de L4. Estos trabajos incluyen la instalación de tres ascensores, la ampliación de los andenes y la sustitución de las escaleras existentes en el pasillo de intercambio por rampas.
La red de metro del área de Barcelona cuenta con 156 estaciones adaptadas a personas con movilidad reducida, un 96% del total, y Territori está trabajando para alcanzar el 100%. Así, además de las obras que está llevando a cabo en la L4 de Verdaguer, la Generalitat tiene en ejecución las de la L1 de Clot, y de Ciutadella I Vila Olímpica(L4).
- VÍDEO | Un autobús turístico arde en Barcelona: 'He visto a turistas saltar para salvarse
- Un gran despliegue policial desaloja a 56 personas dedicadas a la chatarra en una nave de Barcelona
- Sant Cugat da de baja cientos de “empadronamientos falsos” atribuidos a una supuesta mafia detectados este verano
- La principal feria de mercados regresa a la plaza Glòries el próximo fin de semana Barcelona
- Afectaciones al tráfico por las manifestaciones del Día de la Hispanidad en Barcelona 2025: calles cortadas y transporte público
- Badalona vetará el paso de coches en una calle de su centro histórico tras su reurbanización
- El Fòrum de Barcelona se queda sin uno de los festivales con conciertos más allá de las 23 horas
- Camperización 4.0: cuando la furgoneta se convierte en casa y oficina