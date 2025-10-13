Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Durante un año

Unas obras obligan a realizar por la calle el transbordo de la estación de Verdaguer del metro de Barcelona

El paso de la línea 4 a la 5 permanecerá cortado mientras duren actuaciones para adaptar la estación a personas con movilidad reducida

CONTEXTO | Licitadas las obras para adaptar la parada de Verdaguer del metro de Barcelona a la movilidad reducida

Boca de la estación de Verdaguer, incluida en el plan para reducir vibraciones en el metro de Barcelona.

Boca de la estación de Verdaguer, incluida en el plan para reducir vibraciones en el metro de Barcelona. / MARC ASENSIO CLUPES

El Periódico

El Periódico

Barcelona
El pasillo del transbordo que une las líneas línea 4 (L4) y línea 5 (L5) de la estación de Verdaguer del metro de Barcelona permanecerá cerrado a partir de este lunes y durante 12 meses debido a obras. Los usuarios deberán hacer el intercambio por la calle, saliendo a Passeig de Sant Joan —si el intercambio se hace desde L4—, y accediendo a línea 5 (L5) por la boca situada en el cruce de las calles Provença y Bailèn. Ambos itinerarios están señalizados.

Desde principios de 2025, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica está ejecutando las obras de la primera fase de adaptación del intercambiador de metro de Verdaguer, formado por una estación de la L4 y otra de la L5.

La obra en marcha, que cuenta con una inversión de 8,6 millones de euros, permitirá adaptar a personas con movilidad reducida la estación de L4. Estos trabajos incluyen la instalación de tres ascensores, la ampliación de los andenes y la sustitución de las escaleras existentes en el pasillo de intercambio por rampas.

La red de metro del área de Barcelona cuenta con 156 estaciones adaptadas a personas con movilidad reducida, un 96% del total, y Territori está trabajando para alcanzar el 100%. Así, además de las obras que está llevando a cabo en la L4 de Verdaguer, la Generalitat tiene en ejecución las de la L1 de Clot, y de Ciutadella I Vila Olímpica(L4).

