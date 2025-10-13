Unas obras obligan a realizar por la calle el transbordo de la estación de Verdaguer del metro de Barcelona

El pasillo del transbordo que une las líneas línea 4 (L4) y línea 5 (L5) de la estación de Verdaguer del metro de Barcelona permanecerá cerrado a partir de este lunes y durante 12 meses debido a obras. Los usuarios deberán hacer el intercambio por la calle, saliendo a Passeig de Sant Joan —si el intercambio se hace desde L4—, y accediendo a línea 5 (L5) por la boca situada en el cruce de las calles Provença y Bailèn. Ambos itinerarios están señalizados.

Desde principios de 2025, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica está ejecutando las obras de la primera fase de adaptación del intercambiador de metro de Verdaguer, formado por una estación de la L4 y otra de la L5.

La obra en marcha, que cuenta con una inversión de 8,6 millones de euros, permitirá adaptar a personas con movilidad reducida la estación de L4. Estos trabajos incluyen la instalación de tres ascensores, la ampliación de los andenes y la sustitución de las escaleras existentes en el pasillo de intercambio por rampas.

La red de metro del área de Barcelona cuenta con 156 estaciones adaptadas a personas con movilidad reducida, un 96% del total, y Territori está trabajando para alcanzar el 100%. Así, además de las obras que está llevando a cabo en la L4 de Verdaguer, la Generalitat tiene en ejecución las de la L1 de Clot, y de Ciutadella I Vila Olímpica(L4).