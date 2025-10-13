Jordi Valls: “Nadie puede imponer su proyecto en los presupuestos de 2026 ni condicionar constantemente”

Jordi Valls, teniente de alcalde de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo de Barcelona, afronta su tercera negociación presupuestaria. Tras dos años de presupuestos sin acuerdo con la oposición, asegura en una entrevista de EL PERIÓDICO que esta vez no hará “un debate constante”. La propuesta de presupuestos de 2026 del gobierno de Jaume Collboni acaba de presentarse y el reto ahora es cerrar un pacto que ahorre recurrir a una nueva prórroga o cuestión de confianza. La intención del ejecutivo socialista es someter su proyecto a aprobación inicial esta misma semana.

¿Confía en cerrar un acuerdo de manera inminente?

Llevo hablando con los grupos hace tiempo. Conocen la propuesta y sé más o menos lo que piensan. La aprobación inicial es permitir que el presupuesto siga su trámite. La responsabilidad de sacar adelante la ciudad depende de todos y nadie puede imponer su proyecto. Nadie tiene mayoría suficiente, eso quiere decir que los proyectos deben compartirse. Hay que tener una visión global y no estar condicionando constantemente. Lo que no podemos es tener un debate constante.

Destaca la “responsabilidad” de ciertos grupos en la prórroga presupuestaria de 2025. ¿Espera la misma para el presupuesto de 2026?

En la prórroga de los presupuestos de 2025 los grupos han mostrado disposición para cambiar partidas. ERC, Junts… y a veces los Comuns también. Lo que pasa es que siempre condicionan ciertas cosas. A veces convertimos la política excesivamente en una transacción. Entiendo que algunos grupos están en ciertos debates de liderazgo pero no les debe condicionar en la responsabilidad de llegar a acuerdos.

¿Se refiere a los Comuns? ¿Cómo valora las condiciones que han planteado sobre aprobar el veto urbanístico para regular los alquileres de temporada y detener los desahucios en Vallcarca?

No quiero centrar el debate en los Comuns, pero en los alquileres hay un acuerdo en la UE para regularlos y en el Parlament. Nosotros trabajamos para ver si es posible un mecanismo en el marco del Plan General Metropolitano, pero tiene una alta complejidad. Los proyectos también tienen un marco legal que se debe respetar, si no tenemos sustos como 16 demandas en Consell de Cent. Algunos requerimientos que han hecho los Comuns, los hemos llevado a la práctica y han votado que no.

¿Hay un acuerdo en proceso con ERC?

Hay conversaciones, no hay acuerdos con ERC. ¿Que los busco? Evidentemente.

Jordi Valls durante la entrevista de EL PERIÓDICO. / Jordi Otix / EPC

¿Su idea, pues, es empezar el año sí o sí con presupuestos aprobados?

Si podemos, sí. La prórroga de 2025 la hemos sabido gestionar bien. El de 2026 a ver como va, pero la voluntad es tener presupuestos a principios de año. Cuanto antes, mejor.

Si no hay acuerdo y deben recurrir a mecanismos legales, ¿considera más adecuado plantear una cuestión de confianza o una prórroga?

Lo que tenemos que hacer es intentar aprobar el presupuesto. La prórroga es un mecanismo que existe y que se ha practicado en el Gobierno y en la Generalitat. El ayuntamiento tiene, además, la cuestión de confianza. Si la tenemos que utilizar la utilizaremos, pero no sólo es un mecanismo, es la confrontación de proyectos de ciudad y somos conscientes de la fuerza política que tenemos. Aquí nadie tiene la fuerza suficiente para imponer su proyecto.

¿Es optimista con la aprobación de las ordenanzas fiscales?

Las ordenanzas dan respuesta a tres cosas y, de las tres, dos se han aprobado por mayoría: una pequeña modificación de los autobuses 4.0 y el recargo turístico, que fue una propuesta aprobada en julio. Con lo cual, espero que se apruebe.

El incremento de 1 euro del recargo turístico municipal depende de que el Parlament convalide el decreto ley. Si finalmente no se aprueba en la cámara catalana, ¿cómo afectaría a los ingresos previstos en los presupuestos de Barcelona?

Poco. Habría una afectación de 5 o 6 millones si no se aprueba y, si se aprueba, puede entrar en vigor con retraso. No tiene un impacto económico comparado con 4.180 millones de euros. No comporta excesivas dificultades.

Jordi Valls posa para una entrevista del Periódico. / Jordi Otix / EPC

Hablemos de vivienda. Dada la densidad de Barcelona, ¿se plantean fórmulas como hacer edificios más altos, remontas o reconvertir locales?

Lo que estamos haciendo es vivienda habitacional en ámbitos de equipamientos. Hay una modificación de la ley de urbanismo que afecta al uso terciario y es importante ver cómo podemos flexibilizarla para poder tener la capacidad de hacer más vivienda protegida.

Uno de los temas más urgentes son los alquileres de temporada. El veto urbanístico pactado con los Comuns estaba pendiente de un informe jurídico. ¿En qué punto está?

Si abordamos el tema de los alquileres de temporada lo tenemos que hacer con firmeza jurídica y la mejor firmeza jurídica es un acuerdo de regulación en el Parlament. ¿Hacerlo a través de la Modificación del Plan General Metropolitano es posible? Sí, pero debemos tener firmeza jurídica.

¿Qué impacto real puede tener la alianza Mayors for Housing? De momento el discurso ha llegado a Bruselas, pero en términos prácticos, ¿qué puede cambiar para Barcelona?

Queremos que haya más recursos. Otro tema es si hay recursos adicionales en el presupuesto de la Unión Europea. Cuando hay incidencia política -como en este caso, con 16 alcaldes alertando a la Comisión Europea de que es un tema importante- nos interesa ubicarlo. El alcalde Collboni está haciendo un magnífico trabajo.

Jordi Valls durante la entrevista del Periódico. / Jordi Otix / EPC

Este verano propusieron a Airbnb un convenio más exigente. ¿Han habido avances?

Entre todos le estamos diciendo a Airbnb que debe tener una actitud diferente. Estructuraremos un convenio si es positivo para el ayuntamiento, si no, continuaremos inspeccionando y sancionando. El registro de pisos turísticos del Gobierno nos ayuda mucho.

¿Se han retirado ya todos los anuncios ilegales?

Van bastante rápido.

¿Empiezan a notarse resultados reales de las medidas para equilibrar la actividad turística y la vida vecinal?

Creo que sí. Prepararemos más medidas en el futuro. Veremos más novedades en el Park Güell y la Sagrada Familia. El reto es definir un modelo turístico con visión 2030-2035.