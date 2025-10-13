Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se celebrará en Sabadell

La IV Convención Estatal del amianto busca arrancar un "compromiso" del gobierno español para elaborar una ley integral

El evento se celebrará en el auditorio de la Cámara de Comercio de Sabadell el 18 de octubre

La mayor extracción de amianto a gran escala de Catalunya traerá a Badia del Vallès empresas punteras

Fernando López, vecino, está señalando el amianto de su propio edificio

Fernando López, vecino, está señalando el amianto de su propio edificio / Zowy Voeten

ACN

ACN

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La IV Convención Estatal del amianto persigue lograr un "compromiso" del gobierno español para que se elabore una ley integral que "dé cobertura a todos los ámbitos". Así lo ha expresado el portavoz de la Comisión del Amiante de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Catalunya (Confavc), y presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Sabadell (FAVS), Manuel Navas, en la presentación de jornada. La cita tendrá lugar en el auditorio de la Cambra de Comercio de Sabadell el próximo sábado, 18 de octubre, y contará con casi 200 representantes vecinales, sindicales y municipales. Navas ha subrayado que el encuentro quiere la cooperación de las administraciones en "la erradicación" de este mineral y ha puesto de relieve que es necesaria la colaboración de todos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. VÍDEO | Un autobús turístico arde en Barcelona: 'He visto a turistas saltar para salvarse
  2. Sant Cugat da de baja cientos de “empadronamientos falsos” atribuidos a una supuesta mafia detectados este verano
  3. Un gran despliegue policial desaloja a 56 personas dedicadas a la chatarra en una nave de Barcelona
  4. La principal feria de mercados regresa a la plaza Glòries el próximo fin de semana Barcelona
  5. Afectaciones al tráfico por las manifestaciones del Día de la Hispanidad en Barcelona 2025: calles cortadas y transporte público
  6. Badalona vetará el paso de coches en una calle de su centro histórico tras su reurbanización
  7. El Fòrum de Barcelona se queda sin uno de los festivales con conciertos más allá de las 23 horas
  8. Camperización 4.0: cuando la furgoneta se convierte en casa y oficina

Sabadell instalará vallas en torno a las vías del tren en Can Llong

Sabadell instalará vallas en torno a las vías del tren en Can Llong

Barcelona apuesta por la rehabilitación de viviendas de Ciutat Vella en la primera convocatoria del Pla de Barris del Govern

Barcelona apuesta por la rehabilitación de viviendas de Ciutat Vella en la primera convocatoria del Pla de Barris del Govern

Sant Cugat da de baja cientos de “empadronamientos falsos” atribuidos a una supuesta mafia detectados este verano

Sant Cugat da de baja cientos de “empadronamientos falsos” atribuidos a una supuesta mafia detectados este verano

La ACA avala el proyecto de los parques de ribera en Gavà para proteger el Pla de Ponent de posibles inundaciones

La ACA avala el proyecto de los parques de ribera en Gavà para proteger el Pla de Ponent de posibles inundaciones

Decenas de clubs náuticos catalanes exprimen la vía judicial para evitar el cierre

Decenas de clubs náuticos catalanes exprimen la vía judicial para evitar el cierre

La IV Convención Estatal del amianto busca arrancar un "compromiso" del gobierno español para elaborar una ley integral

La IV Convención Estatal del amianto busca arrancar un "compromiso" del gobierno español para elaborar una ley integral

Unas obras obligan a realizar por la calle el transbordo de la estación de Verdaguer del metro de Barcelona

Unas obras obligan a realizar por la calle el transbordo de la estación de Verdaguer del metro de Barcelona

Barcelona ofrece sus equipos de rescate y bomberos para prestar apoyo ante la dana Alice

Barcelona ofrece sus equipos de rescate y bomberos para prestar apoyo ante la dana Alice