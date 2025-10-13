La IV Convención Estatal del amianto busca arrancar un "compromiso" del gobierno español para elaborar una ley integral

La IV Convención Estatal del amianto persigue lograr un "compromiso" del gobierno español para que se elabore una ley integral que "dé cobertura a todos los ámbitos". Así lo ha expresado el portavoz de la Comisión del Amiante de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Catalunya (Confavc), y presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Sabadell (FAVS), Manuel Navas, en la presentación de jornada. La cita tendrá lugar en el auditorio de la Cambra de Comercio de Sabadell el próximo sábado, 18 de octubre, y contará con casi 200 representantes vecinales, sindicales y municipales. Navas ha subrayado que el encuentro quiere la cooperación de las administraciones en "la erradicación" de este mineral y ha puesto de relieve que es necesaria la colaboración de todos.