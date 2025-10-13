La dana Alice obliga a cancelar 27 trenes en el corredor ferroviario entre Barcelona y Valencia

Hasta 27 trenes se han cancelado este lunes a consecuencia de los efectos de la Dana Alice en el Corredor Mediterráneo. Adif ha interrumpido la circulación desde la mañana en varios tramos del corredor en las provincias de Tarragona y Castelló, lo que ha afectado a toda la línea. Renfe ha concretado la afectación en la circulación en casi esa treintena de convoyes, que no han llegado a salir en cada uno de sus dos extremos de la línea.

La responsable de la infraestructura ha indicado que ha movilizado "todos los medios humanos y técnicos" a su alcance para conocer los posibles daños que hayan podido sufrir las vías, catenarias y los sistemas de señalización y realizar las reparaciones necesarias. Sin embargo, la dificultad radica, según han explicado fuentes de Adif, en que se debe inspeccionar un tramo "muy extenso, no solo entre Ulldecona y la Aldea, sino también en Castellón".

Fase de bateado

Entre Ulldecona y L’Aldea (Tarragona) se han detectado inundaciones en las vías y arrastres de la capa de balasto, entre otros daños. Un tren con 9 tolvas de balasto, una perfiladora y una bateadora se han despegado para realizar los trabajos de reparación de las instalaciones.

Si bien se está trabajando para que la circulación se establezca lo antes posible, Adif no ha ofrecido una previsión sobre cuándo podrá suceder, debido a que también se depende de la evolución de la Dana. No obstante, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha informado a través de su cuenta de X a las 16:00 horas que se está trabajando en el bateado, la "fase final antes de reabrir".

Daños en señalización

Por otro lado, y a causa de la caída ayer de un rayo en un edificio técnico de señalización de Benicarló (Castellón), Adif ha informado que se han localizado daños de diversa importancia en las redes de señalización e instalaciones de seguridad que afectan a los sistemas de control de tráfico. Adif trabaja en la reposición de los elementos dañados, como son las tarjetas electrónicas, cableados y conexiones.

Paralelamente, se han suspendido los trabajos vinculados al cambio de ancho en el Corredor Mediterráneo entre Benicarló y Alcalà de Xivert para dotar de más capacidad de tráfico a este tramo.

La circulación de los trenes de Rodalies entre Tortosa y Barcelona se ha suspendido también por la mañana en la línea R16 de Rodalies. Pese a recuperarse, esta tarde se mantiene sin servicio el tramo entre Tortosa y Ulldecona. Renfe ha establecido un servicio alternativo por carretera desde Tortosa hasta Vinaròs para enlazar con los trenes con destinación a València.