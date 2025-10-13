Castelldefels aprueba un presupuesto municipal de 97,5 millones de euros para 2026

El Pleno del Ayuntamiento de Castelldefels (Baix Llobregat) aprobó de forma inicial el presupuesto y la modificación de las ordenanzas fiscales para 2026. El presupuesto ordinario, aprobado de forma inicial, asciende a un total de 97,5 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,9 % respecto al presupuesto de 2025. A este presupuesto ordinario se deben añadir un total de 12 millones de euros destinados a inversiones, que mantienen el esfuerzo del gobierno municipal para transformar la ciudad con diferentes proyectos de equipamientos sociales y de mejora de la vía pública.

El gobierno local, compuesto por PP y Som, defiende que el presupuesto municipal continúa incidiendo en los principales ejes estratégicos de este mandato municipal: "incrementar los recursos para garantizar una ciudad segura y limpia". "Por ello se mantiene el esfuerzo presupuestario en los ámbitos de la seguridad y la limpieza". El presupuesto para el año 2026 fue aprobado con el voto favorable de los partidos del gobierno y el voto contrario del PSC, Movem-Comuns, ERC y Junts. Entre otras cuestiones, los grupos de la oposición calificaron las cuentas municipales "continuista, conservador y poco valiente" y reprocharon al ejecutivo municipal no contar con un "proyecto de ciudad".

El ejecutivo local también puso énfasis en otras áreas como Protección Civil (que aumenta un 52,75% respecto al año pasado, para hacer frente a los esfuerzos ante fenómenos meteorológicos como la DANA y otros) y en áreas como Educación (que aumenta un 8%). Según el alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, estas cuentas "garantizan el mantenimiento y la mejora de los servicios que el ayuntamiento ofrece en la actualidad desde un punto de vista presupuestario prudente y realista tanto en el ámbito de los ingresos como en el de los gastos”.

Impuestos locales

En el capítulo de ingresos, el equipo de gobierno municipal defendió que ha llevado a cabo una "estimación realista y prudente" respecto a la modificación de las ordenanzas fiscales. Reyes destacó que "la voluntad municipal es la de gestionar los recursos de una forma absolutamente responsable y eficaz, sin trasladar la presión a la ciudadanía". Por ello, dice el consistorio en un comunicado, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el principal impuesto municipal, baja por segundo año consecutivo, un 3% en 2026. De nuevo, la propuesta fue aprobada con los votos favorables de PP y Som, que cuentan con mayoría absoluta, y el voto contrario de la oposición.

"La reducción de ingresos por esta vía, una de las principales fuentes de financiación de los municipios, se compensará con una gestión sobria de los recursos económicos", sostiene el ejecutivo local. Así, los partidos de la oposición argumentaron que, a pesar de la reducción del IBI, la presión fiscal general ha aumentado en los últimos años debido a la subida consolidada de tasas y a las previsiones récord de ingresos por multas. Estos partidos sostuvieron que la presión fiscal global sobre la ciudadanía es "brutal" y que la recaudación proyectada por impuestos, tasas y precios públicos para 2026 asciende a 29.187.000 de euros, una cifra que se compara con los 17 millones de euros recaudados en 2022.