Barcelona celebra hoy el sorteo de las 234 nuevas viviendas públicas de la Marina del Prat Vermell

Barcelona reparte este lunes, 13 de octubre, las 234 viviendas públicas de la promoción Illa Acer, en la Marina del Prat Vermell, en el distrito de Sants-Montjuïc. El sorteo público, que se celebrará ante notario a las 13:00 horas, podrá seguirse en directo.

Se trata de la segunda promoción de vivienda pública más grande de la ciudad, con dos bloques y cinco escaleras. De los 234 pisos, 172 se destinarán a alquiler asequible y 62 se adjudicarán en régimen de derecho de superficie.

Participantes

En el sorteo participan las personas que figuran en las listas definitivas de admitidos, publicadas la pasada semana. Estas listas incluyen a quienes ya aparecían en las provisionales y no presentaron alegaciones, así como a quienes presentaron una alegación estimada.

Las personas excluidas son aquellas que figuraban en las listas provisionales de excluidos y no presentaron alegación, o bien presentaron una que fue desestimada.

Quienes no aparecían en ninguna lista provisional y presentaron alegación, figurarán en las definitivas únicamente si esta ha sido estimada. En caso contrario, no constarán ni como admitidos ni como excluidos.

Más vivienda pública

El teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls, ha subrayado que este sorteo permitirá que “800 personas puedan empezar un proyecto de vida en su barrio o su ciudad, una muestra de la apuesta por garantizar el derecho a quedarse en Barcelona”.

El Ayuntamiento de Barcelona prevé que los primeros vecinos puedan entrar a vivir a partir del primer trimestre de 2026, empezando por los adjudicatarios de alquiler asequible. Los pisos en régimen de derecho de superficie requerirán una tramitación algo más larga.

Así mismo, el consistorio destaca que, con esta promoción, en octubre se habrán sorteado casi 300 pisos públicos, sumando las viviendas de la calle del Hospital, 116, y de la calle de Sant Martí, 12-16.