Un robo de cable deja una pista medio a oscuras en un centro deportivo público de Barcelona

Un reciente robo de cable ha dejado medio a oscuras estos últimos días al único campo de rugby que cumple con las dimensiones reglamentarias en Barcelona. El saqueo se produjo el jueves pasado en unas pistas del complejo deportivo municipal Teixonera-Vall d'Hebron, cuando se sustrajo cableado de las torres de iluminación.

El hurto afectó a parte del campo de fútbol y a parte del terreno de juego de rugby, concretan las fuentes consultadas. El distrito de Horta-Guinardó explica que el campo de fútbol recuperó la normalidad el pasado viernes, no así el de rugby, donde la rapiña obligó a suspender un partido durante el fin de semana y trasladar algún entrenamiento. El ayuntamiento informa que el encuentro se tuvo que cancelar "por insuficiencia de luz".

La concesionaria a la que el consistorio confía la gestión del equipamiento, la Fundación Marcet, presentó una denuncia por los hechos a los Mossos d'Esquadra. "El campo de rugby todavía tiene incidencia de luz que le afecta", asegura el gobierno municipal. Añade que las obras para que el recinto recobre el alumbrado se han retomado este lunes. "Durante el fin de semana no se podía hacer porque se disputaban partidos", precisa el ayuntamiento, que agrega que se prevé que el contratiempo se resuelva a lo largo de esta semana. Otras fuentes apuntan a que las torres de iluminación vuelven a estar operativas desde este lunes por la tarde y queda pendiente de que se restablezca la corriente en el marcador electrónico.

Traslado a Sant Joan Despí

El delegado de la sección de rugby del Barça, Paco Peña, cuenta que los azulgrana no pudieron entrenar el viernes por la noche "porque no había luz". "Teníamos un partido importante el fin de semana, nos jugábamos media liga, y tuvimos que ir al club para pedir que nos dejaran ir a la ciudad deportiva", cuenta. La directiva aceptó abrir las instalaciones de Sant Joan Despí -habitualmente reservadas para los equipos de fútbol- para que se ejercitase la plantilla de rugby, unas de las secciones amateurs de la entidad y el único conjunto de la ciudad que milita en División de Honor.

El duelo sí se pudo competir en la Teixonera, porque estaba programado en horario diurno. "Pero no pudimos retransmitirlo por problemas con la electricidad -detalla Peña-. También tuvimos problemas con el marcador y trajimos uno del voleibol. Además, por la noche hubo un torneo con dos equipos franceses y, como estaba organizado y ya se habían desplazado, lo tuvimos que jugar, pero fue un poco desastre y muy complicado".

Peña lamenta que no se recurriese a un grupo electrógeno mientras no se repone la electricidad. "Tampoco teníamos otra opción: solo tenemos tres campos de rugby en Barcelona y no podemos trasladarnos a otro sitio", recalca el delegado de la sección del Barça.

El centro deportivo de la Teixonera-Vall d'Hebron ha arrastrado quejas por mal estado en los últimos años. Algunos usuarios siguen criticando la saturación del recinto -deportistas de varias modalidades deportivas tienen que compartir los mismos terrenos de juego- y advierten de la lentitud en reparar unas graderías destrozadas. "Se comprometieron a hacer unas más grandes y en septiembre tenían que estar arregladas, pero el público no puede sentarse desde antes del verano", protesta uno de ellos en conversación con EL PERIÓDICO. A mediados de 2024, el ayuntamiento anunció una sanción de 6.000 euros a la Fundación Marcet por incumplimiento de obligaciones.