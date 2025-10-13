Barcelona ofrece sus equipos de rescate y bomberos para prestar apoyo ante la dana Alice

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto a disposición de la Generalitat de Catalunya sus efectivos de salvamento y emergencias ante la situación provocada por la dana Alice en el sur de la comunidad. El alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, ha anunciado este lunes que el consistorio ofrece "los efectivos que sean necesarios desde el punto de vista de las emergencias, el apoyo a las personas y a las infraestructuras" afectadas por el temporal.

En este sentido, Collboni ha detallado que los efectivos de Barcelona podrían suplir a los desplazados por la Generalitat hacia las zonas afectadas, o bien trasladarse allí donde sea necesario. Este lunes por la tarde, responsables del Departament de Interior y del área de Prevención y Emergencias del Ayuntamiento de Barcelona tienen prevista una reunión con la Generalitat para coordinar la colaboración.

Más de 250 bomberos desplazados

Por su parte, el cuerpo de Bombers de la Generalitat -independiente del de Bombers de Barcelona- ha desplegado más de 100 dotaciones terrestres, dos helicópteros de rescate, un equipo de drones y hasta 250 bomberos para atender los daños causados por las tormentas en Catalunya.

Entre las intervenciones realizadas, destacan las retiradas de árboles caídos, coches arrastrados por el agua, inspecciones de edificios con posibles daños estructurales y la recuperación de una caravana arrastrada hasta el mar en Alcanar, que afortunadamente que estaba vacía.

La primera gran dana del otoño

El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevado los avisos por intensidad de lluvia a casi todo el territorio catalán, con previsiones de hasta 40 litros por metro cuadrado en periodos de 30 minutos. Actualmente, toda la costa catalana y zonas interiores desde el Baix Llobregat y Garraf hasta la Terra Alta se encuentran bajo aviso amarillo, con especial riesgo en las comarcas del Montsià, Baix Ebre y Baix Camp, donde se podrían acumular más de 200 litros por metro cuadrado en las próximas 24 horas. Para el martes también se esperan decenas de avisos por lluvia y tormenta.

Ante la magnitud del temporal, la Generalitat y el Gobierno estudian declarar zona catastrófica el sur de Catalunya afectado por la dana Alice con graves inundaciones y destrozos. Según ha informado el president Salvador Illa, se analiza también un "paquete de ayudas" para las personas afectadas por los daños.