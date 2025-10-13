Barcelona apuesta por la rehabilitación de viviendas de Ciutat Vella en la primera convocatoria del Pla de Barris del Govern

Barcelona mantiene puesto el foco en la transformación urbanística y social de Ciutat Vella, el "corazón de la ciudad", tal y como la ha definido en distintas ocasiones el alcalde Jaume Collboni. A lo largo de este mandato, Collboni ha presentado ya múltiples planes vinculados con la regeneración urbana, la rehabilitación o políticas de seguridad y limpieza centradas en la reforma del distrito más antiguo de la capital catalana. Una política que el gobierno local socialista aspira a seguir engrosando, ahora, de la mano de la primera convocatoria del Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya. En una rueda de prensa, el propio Jaume Collboni ha explicado que el consistorio barcelonés presentará al programa un proyecto de refuerzo y ampliación del plan de barrios de Ciutat Vella impulsado ya desde la administración local. En este caso, el acento se pondrá en la vivienda y la rehabilitación, uno de los grandes retos pendientes de las zonas más desfavorecidas del área metropolitana de Barcelona.

Se trata así de una propuesta que integra un total de 31 actuaciones para reforzar el actual Pla de Barris de Ciutat Vella desde un "punto de vista integral", es decir, incluyendo la intervención urbana, la transición ecológica y la acción comunitaria a la vez. Se trata de un proyecto que ya estaba sobre la mesa del Ayuntamiento de Barcelona y que el ejecutivo local contaba con desarrollar con o sin el plan de barrios de la Generalitat, pero que, con el apoyo del Govern, ahora prevé que se pueda llevar a cabo antes de lo inicialmente previsto. "Ciutat Vella cuenta con un parque de viviendas muy antiguo y que necesita rehabilitaciones", ha dicho Collboni, quien ha remarcado también la necesidad de llevar a cabo inversiones que "deben ayudar a cohesionar desde el entorno físico el conjunto del distrito".

En esta línea, el alcalde ha recordado otras inversiones que se han llevado a cabo o que se encuentran en proceso, como las reformas de la Via Laietana y la Rambla. También a lo largo de este último mes, el gobierno local ha presentado también otros proyectos de calado en Ciutat Vella, como la rehabilitación del antiguo hospital de la Santa Creu o la reforma del mercado de la Boquería para intentar recuperar "el espíritu ciudadano y barcelonés" del icónico equipamiento. Barcelona, de hecho, ya buscó que Ciutat Vella se beneficiara de la inyección que supuso el plan de barrios que impulsó Pasqual Maragall presentando proyectos para la Barceloneta, Santa Caterina i Sant Pere o el Raval Sud, donde ya en 2010 el ayuntamiento alertaba de una vulnerabilidad social persistente o de la estructura precaria de las viviendas, entre otros problemas.

Así, Collboni ha explicado que el Pla de Barris i Viles de Catalunya de la Generalitat subvenciona hasta el 50% de los proyectos seleccionados de las poblaciones de más de 20.000 habitantes y que el máximo de inversión prevista es de 25 millones de euros por municipio. Es decir, en caso de que el proyecto de Ciutat Vella fuera aprobado por la Generalitat —una cuestión que se resolverá en diciembre de este año—, el Govern aportará hasta 12,5 millones de euros, los mismos que deberá destinar el consistorio. En caso de que el proyecto reciba el 'ok', el consistorio contará con un total de cinco años para desarrollarlo y la posibilidad de sumar otros tres de prórroga. Con todo, Àlex Montes, Director General de Foment de Ciutat del Ayuntamiento de Barcelona, confía en poder reducir los tempos dado el trabajo previo y la planificación llevada a cabo por el consistorio en el ámbito de Ciutat Vella.

Estudio de la UPC

El propio Montes ha explicado que el ejecutivo local aspira a rehabilitar unas 30 fincas —lo que se traduce en unas 300 viviendas— con este proyecto ya presentado del Pla de Barris, aunque ha remarcado que, mientras este proceso se resuelve, se ha encargado una diagnosis a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) para que analice el estado de los alrededor de 5.300 edificios que hay en el distrito de Ciutat Vella, de modo que se pueda "dimensionar con mayor exactitud" la intervención a realizar.

Por su parte, Jaume Collboni ha adelantado que el plan se centrará en impulsar la rehabilitación en fincas de "alta complejidad", donde "tenemos más problemas por la composición sociodemográfica" y se requiere de una atención más personalizada para poder levar a cabo las necesarias rehabilitaciones. De hecho, distintos expertos de materia de vivienda han advertido a lo largo de los últimos meses de los problemas que se encuentran las administraciones para que las ayudas a la rehabilitación lleguen a las viviendas que, paradójicamente, más lo necesitan. Edificios donde, por ejemplo, muchas veces no hay ni una junta de propietarios constituida.

Además, la propuesta presentada a la Generalitat incluirá también una línea de actuación para mejorar la accesibilidad con un programa de instalación de ascensores en un área en el que el 75% de los edificios de más de dos plantas no lo tienen y en un territorio donde más de un tercio de la población tiene más de 65 años. "Mucha gente que vive en estas fincas no ha tenido nunca ascensor. Estaba previsto ponerlo en marcha más adelante, pero con el impulso del Pla de Barris, podemos hacerlo este año", ha destacado Collboni.

Plan de Barrios municipal

A principios de este mismo año, el ayuntamiento de Barcelona adelantó también detalles de la tercera edición de su propio plan de barrios municipal, una política municipal orientada a reducir las desigualdades entre los barrios mediante proyectos específicos que mejoren las condiciones de aquellos más vulnerables. El plan para el periodo 2025-2028 cuenta con un total 315 actuaciones a desarrollar en 27 barrios de siete distritos, la edición "más ambiciosa", con una inversión récord de cerca de 300 millones de euros de la que prevé que se puedan beneficiar hasta 438.000 personas. En este marco, entre otras cuestiones, el gobierno local ha elaborado un plan único para Ciutat Vella que incorpora los barrios de la Barceloneta, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera y el Gòtic Nord, territorios que no habían participado en ediciones anteriores y lo que también permite un abordaje más integral en el distrito.