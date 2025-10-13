Un camión vuelca en la B-141, pierde parte de su carga en la AP-7 y causa su corte durante una hora

La AP-7 ha quedado cortada este lunes por la tarde a su paso por Barberà del Vallès (Valles Occidental) después de que un camión que transportaba chatarra volcara parte de su carga desde la carretera B-141, que pasa por encima de la autopista a la altura del kilómetro 146.

Según el Servei Català de Transit (SCT), el aviso del accidente se ha recibido a las 16:46 horas. Parte del material metálico se ha precipitado varios metros hasta caer sobre la autopista, quedando esparcido en los carriles inferiores. El impacto ha afectado a un único vehículo que circulaba en ese momento por la AP-7, provocando daños materiales, pero sin heridos, según han confirmado los Mossos d’Esquadra y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

El incidente ha obligado a cortar completamente la circulación tanto en la B-141 como en la AP-7 en un primer momento. Posteriormente, sobre las 17:30 horas, después de que se retirara la carga, los restos y parte de la valla de seguridad, se ha podido reabrir un carril en sentido Tarragona, mientras que los otros dos han permanecido cerrados. A última hora de la tarde se han habilitado dos carriles más y finalmente, tras los trabajos de limpieza en la vía, se ha podido reabrir por completo la autopista a las 19:10 horas.

Todavía se registran varios kilómetros de retenciones en sentido sur y en sentido contrario más de 7 por el "efecto mirón". Así mismo, la B-141 permanece cortada y se hacen desviamientos por carreteras alternativos.

Los Bomberos de la Generalitat se han desplazado al lugar del siniestro para asegurar la estructura del puente y retirar la chatarra acumulada. Hacia las seis de la tarde, los equipos de emergencia continuaban trabajando para recuperar la normalidad en la zona tras el aparatoso accidente.

El SCT ha recomendado prudencia y paciencia a los conductores que circulen por el tramo afectado, ya que aún pueden producirse afectaciones puntuales mientras se completan las tareas de limpieza y seguridad.