Badalona ha prohibido el baño por contaminación en sus playas cada vez que ha llovido moderadamente este verano

Como ya es habitual desde hace lustros, las playas de Badalona han vuelto a sufrir este verano las consecuencias de las lluvias y de un muy antiguo sistema de saneamiento urbano, en forma de vertidos al mar de aguas residuales del alcantarillado.

Así, el Ayuntamiento de Badalona ha tenido que izar 11 veces la bandera roja que prohíbe el baño por la presencia de aguas residuales en los 107 días que ha durado la temporada de playas.

Lo habitual en los núcleos urbanos que crecieron en el siglo XX o antes es que la red de saneamiento sea unitaria. Es decir, que además de transportar regularmente el agua residual doméstica e industrial, al alcantarillado también le toque cargar con el agua de lluvia. Si la red estuviese separada, los aguaceros podrían ser canalizados y llevados hasta el mar sin demasiado problema. Pero no se da el caso, de manera que el sistema de saneamiento ha de descargar al exterior a través de los aliviaderos para que la presión del caudal no dañe la red en alguno de sus puntos más débiles, o que alguna tapa de alcantarilla salte por los aires.

E.coli y enterococos

El resultado es el ya conocido, y el gobierno municipal también es consciente de ello: las 11 ocasiones en las que se ha prohibido el baño este verano en Badalona han estado precedidas por un episodio de lluvia moderado, de al menos 5 mm diarios. Dicho de otra manera, seis de las siete veces en que las precipitaciones han superado los 3 mm diarios, el agua del mar ha quedado contaminada y ha ondeado la bandera roja durante dos o tres jornadas seguidas: "Es habitual que en episodios de lluvias se abran los aliviaderos y las aguas residuales y las de lluvia acaben en el mar provocando una alteración temporal (normalmente de unas 48 horas) de la calidad del agua", sostienen fuentes municipales, que asimismo añaden que tal situación "ocurre en todos los municipios de costa y está totalmente asociada a la lluvia".

Tal como recoge el reciente contrato de socorrismo y salvamento marítimo, la empresa encargada (Pro-Activa Serveis Aquàtics) ha de "comprobar antes del inicio del servicio si se ha producido algún vertido de aguas residuales a la playa por los aliviaderos existentes", un chequeo que será obligado "después de cada lluvia" y, en caso de haberse producido algún vertido, "será comunicado inmediatamente al técnico de playas municipal". Fuentes municipales declaran que tras los episodios de lluvia que obligan a abrir los aliviaderos, "estas bacterias [E.coli y enterococos] se hallan en una concentración que hace que el agua no sea apta para el baño, por lo que se iza la bandera roja".

Según los datos publicados por el Servei Meteorològic de Catalunya, la estación meteorológica situada en el Museu de Badalona (a 500 metros de la playa) ha registrado 20 días de lluvia durante la temporada de baño (del 1 de junio al 14 de septiembre). Nueve de ellos fueron episodios de precipitaciones muy escasos, de 2 mm o menos, lo que técnicamente se considera una 'lluvia débil' y que cualquier persona de a pie llamaría 'cuatro gotas'. Diez de los 11 días restantes en que llovió más copiosamente en Badalona están directamente relacionados con las 11 veces que el Ayuntamiento tuvo que izar la bandera roja, prohibiendo el baño, por la penosa calidad del agua, en las nueve playas badalonesas abiertas (la décima, la de la Mora, sigue cerrada pendiente de ser descontaminada).

Jornada de baño prohibido en las playas de Badalona tras un episodio de lluvias, este verano. / Irene Vilà Capafons

En junio, no llovió ningún día y los bañistas pudieron disfrutar del mes completo, sin ninguna bandera roja en el litoral badalonés. Pero en julio llegaron las típicas tormentas veraniegas. Los días 23 (6 mm), 24 (18,2 mm), 25 (30,2 mm) y 28 (2,4 mm) fueron especialmente lluviosos, lo que tuvo su consecuencia en las aguas del mar: los días 23, 24 26, 27 y 28 fueron de bandera roja y, por lo tanto, de baño restringido. Las siguientes precipitaciones importantes llegaron en la última mitad de agosto y la primera de septiembre. Llovió los días 20 (3,9 mm), 22 (18,2 mm), y 28 de agosto (2,3 mm), así como el 1 de septiembre (17,6 mm). De nuevo, las banderas rojas coinciden con las lluvias: se prohibió el baño los días 23 y 24 de agosto, y el 1 y 2 de septiembre. La temporada de playas cerró con precipitaciones los días 11 (2,9 mm) y 13 de septiembre (14,3 mm), lo que causó la contaminación de las aguas (y la consecuente bandera roja) el 13 y 14 de septiembre.

Falta de depósitos pluviales

Si bien el vetusto alcantarillado unitario es la primera ficha de dominó que cae en la cadena de acontecimientos que explica la contaminación de las aguas del mar en episodios de lluvia moderada, los depósitos pluviales son de las pocas herramientas de que disponen las administraciones para intentar parar el golpe. En Badalona se da el hecho que el único depósito de que dispone la ciudad, el de la Estrella, está estropeado, como avanzó este medio, al menos, desde junio de 2024, de manera que los 30.000 m³ que tiene de capacidad no han podido ser aprovechados para reducir la cantidad de agua residual que ha acabado llegando al mar. La reparación de la infraestructura ya ha sido adjudicada y el teniente de Alcaldía de Territori del Ayuntamiento de Badalona, Daniel Gracia, explica a este medio que las obras se alargarán unos dos o tres meses.

Imagen de la rotura del tubo de impulsión de aguas del depósito pluvial de la Estrella, en Badalona / AJUNTAMENT DE BADALONA

De todas maneras, un solo depósito no es ni de lejos suficiente para acabar con los vertidos contaminantes. En diciembre de 2024, el ejecutivo local anunció la firma un convenio con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para la construcción de tres nuevos depósitos, situados en la calle de Prim (con una capacidad de 6.800 metros cúbicos), en el parque de Can Barriga, en Bufalà (con 69.000 m³), y en la avenida de Alfons XIII (25.000 m³). Durante los últimos meses, técnicos del AMB han realizado los estudios previos para las tres infraestructuras, y han llegado a la conclusión que el de Alfons XIII no es viable "por cuestiones del subsuelo", explican fuentes municipales. Preguntado al respecto, Gracia sostiene que "hacia finales de este año se conocerá cual será la ubicación del tercer depósito, que en cualquier caso se acabará construyendo, y en la zona del Gorg". Según los cálculos del consistorio, cuando los tres entren en funcionamiento (y el de la Estrella también, tras la necesaria reparación), se podría evitar el 85% de los vertidos de agua residual doméstica al mar.