Las disputas y la escasa implicación del barrio llevan a la Asociación de Vecinos del Carmel a echar el cierre

La Asociación de Vecinos del Carmel está a punto de iniciar un proceso de liquidación que la llevara a ser la primera que se disuelva en Barcelona. Así lo anunció este miércoles la entidad de este barrio de Horta-Guinardó en un comunicado breve que escribió su todavía presidenta, Montserrat Montero.

“El pasado 28 de septiembre se decidió por unanimidad que se disuelve la asociación por falta de socios. En estos momentos está gestionada por una junta liquidadora con el asesoramiento de la FAVB. Lamentamos mucho esta situación, pero ha sido inviable continuar por la falta de recursos humanos y materiales”, escribió Montero en Facebook.

56 años activa

La asociación echó a andar hace 56 años, en 1969, cuando de hecho era todavía ilegal crearla. Fue legalizada en 1972 y desde entonces mantuvo una labor importante, en un barrio de gente obrera, económicamente vulnerable, especialmente décadas atrás. Es también el barrio en el que se hundió el metro durante unas obras, en 2004. Entonces la asociación jugó un papel clave para que se definieran las compensaciones que recibieron los vecinos afectados por el derrumbe.

Montero, en el pasaje de Lugo, junto a la sede de la asociación, que en breve será desalojada por el final de la actividad. / Jordi Cotrina

El 28 de septiembre, la asociación celebró una asamblea que será el penúltimo acto de su historia. Las tensiones dentro del colectivo han sido notables en los últimos tiempos, y Montero, que denuncia que ha tenido en contra a mucha gente y a otros colectivos, fue cuestionada tiempo atrás por la propia FAVB, que la instó a dejar el cargo.

Un ambiente insostenible

Moreno afirma que la asamblea del 28 de septiembre fue insostenible por el mal ambiente que reinó, y precisa que la convocó porque la situación era igual de insostenible que esa reunión. A la asamblea, precisa, acudieron 12 personas, y subraya que ese es otro de los problemas decisivos, el escaso número de vecinos que tienen interés en participar en la asociación. En el Carmel viven 32.000 personas.

Una vez aprobada esa disolución queda pendiente analizar dónde quedará el archivo histórico de la entidad y comprobar que las cuentas queden cuadradas. El local, situado en el número 18 de pasaje de Lugo, y es de alquiler, por lo que una vez se complete el proceso de cierre se abandonará.

Las entidades y el ayuntamiento

Montero señala varias causas del fin de la asociación. Una, que no hay socios. La juventud y la inmigración que ha llegado en los últimos años no se apuntan a la asociación, explica. Otro elemento que juzga decisivo: la multiplicidad de entidades que se dedican a otras cosas en el barrio. En tercer lugar cita el papel del Ayuntamiento de Barcelona, que, señala, mantiene un gran control de los vecinos mediante el del acceso a equipamientos y recursos. En otras palabras, Montero sostiene que los vecinos estaban en mucha más posición para levantar la voz ante el consistorio hace 30 años que ahora. “Entre todos la mataron y ella sola se murió”, resume sobre la asociación que ahora fenece.

La todavía presidente de los vecinos del Carmel va más allá del problema de su barrio, y sostiene que lo que ha pasado con su asociación sucederá en otros lugares. “El movimiento vecinal ha muerto, el nuestro es el primer caso, pero van a caer todas las asociaciones”, vaticina.

Llamamiento a la participación

El presidente de la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB), Miquel Borràs, explica a este diario que la comisión liquidadora de la asociación del Carmel no se ha constituido todavía. Que será necesaria una asamblea extraordinaria, con un solo punto. El del cierre. “Estamos hablando con gente de la junta actual para constituir la comisión liquidadora, Tiene que haber un cierre limpio, sin conflictos posteriores”.

Borràs sostiene que lo que pasa en el Carmel no es un fenómeno generalizado: “Por suerte, los que están en esta situación son una minoría”. Sí es más frecuente, dice, que una junta quiera dejarlo y le cueste encontrar relevo, y ha sucedido que alguna rompa con la FAVB y siga en otro formato, pero no le consta un precedente de una asociación que haya cerrado, como pasará ahora: “Recuerdo conflictos internos, pero no que una asociación cerrar sus puertas”.

Campaña de afiliaciones de la FAVB

El presidente de la FAVB admite que hay “una diferencia generacional”, que la gente joven movilizada “acostumbra a formar parte de otros colectivos, normalmente más sectoriales o temáticos, no tan transversales como una asociación de vecinos”, pero afirma que las asociaciones “no desparecerán nunca”: “Son un refugio para el vecino”.

“Lo que está pasando no tiene porqué significar que el Carmel se quede sin asociación de vecinos. Intentaremos que otras personas se animen a crear una. No tiraremos la toalla”. La FAVB, prosigue, está preparando una campaña general de captación de vecinos para las asociaciones.

Una asamblea “infumable”

Custodia Moreno, presidenta de la Asociación de Vecinos del Carmel y una de las dirigentes vecinales históricas de Barcelona más respetadas, coincidió el 28 de septiembre con Montero en que lo que se vio en la asamblea pedía una decisión drástica: “Fue infumable, no quiero ni describirla, era un patio de colegio, de una chabacanería, con insultos personales. Llevamos dos años así, era imposible seguir igual”.

Moreno, que contó a 13 personas en la asamblea, una más que Montero, cree que los “personalismos” han acabado con la asociación, aunque contempla también otras causas. “Se ha perdido el trabajo de barrio. ¿Qué diferencia una asociación de vecinos de otras entidades? Cada uno va a lo suyo, los de la petanca se preocupan por la petanca, la de los abuelos, por los abuelos”. “Se han juntado el hambre con las ganas de comer. Era la mejor decisión que se podía tomar”, apostilla sobre la disolución. No ve fácil que surja un nuevo grupo “que quiera implicarse”.

Archivo histórico

Sobre la asamblea extraordinaria, sostiene que será on line. Falta que haya acuerdo sobre el acta redactada en relación con la asamblea del 28 de septiembre –hay dos hechas que son discrepantes.

Sobre el archivo histórico –“Películas, libros, reportajes, fotografías a manta; 50 años de historia de un barrio”, resume- explica que todavía no se ha concretado su destino, pero opina que tendría que ir al Fons Documental del Carmel, montado por un grupo de personas del barrio, del que participa. A falta de que la posibilidad de que la llama resurja, el Carmel se convierte de esta manera en pionero de una noticia inimaginable hace unas décadas: la muerte de una asociación vecinal.