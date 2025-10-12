La Atlántida de Barcelona, el secreto de la Barceloneta que sorprenderá a muchos: hoy solo vive en la memoria

Las calles, los rincones y los monumentos esconden siglos de historia de una de las ciudades más visitadas del mundo: Barcelona.

La historia del municipio se extiende a lo largo de cuatro mil años, desde finales del Neolítico, con los primeros restos hallados en el territorio de la ciudad, hasta la actualidad.

Desde ser una pequeña colonia romana (Barcino) hasta convertirse en capital de Catalunya y segunda ciudad más importante de España, es una localidad valorada internacionalmente por aspectos como su economía, patrimonio artístico, cultura, deporte y vida social.

Una huella imborrable

Por la capital catalana han pasado numerosos poblados: los íberos, romanos, judíos, visigodos, musulmanes y cristianos han dejado una huella imborrable que recuerda a los ciudadanos cuáles son sus orígenes.

Todos estos pueblos han ido construyendo la ciudad tal y como la conocemos, y han dejado un largo legado de modificaciones y secretos que muchos ciudadanos desconocen.

De hecho, la costa de Barcelona en el pasado era muy diferente a la actual, debido, especialmente, a los procesos sedimentarios de sus costas. “Tanto es así que si estuviéramos en aquella época [refiriéndose a la Edad Media] en la playa de la Ciudad Condal, podríamos divisar una isla mar adentro”, explica el escritor e historiador Ireneu Castillo en su blog personal.

El mejor ingeniero de la época

Se trata de la isla de Maians, un islote formado por sedimentos del río Besòs arrastrados por las corrientes marinas y ubicado a un centenar de metros de la ciudad que fue usado como puerto temporal.

Y es que durante la baja Edad Media, Barcelona no tenía un puerto delante de su costa: “el puerto estaba situado en la parte sur de Montjuïc, donde existía una rada entre la montaña de Montjuïc y la costa”, cuenta Castillo. Por este motivo, los comerciantes dejaban sus barcos mal varados en la playa.

Como los comerciantes necesitaban de forma urgente un muelle para que el negocio fluyera, ficharon a uno de los mejores ingenieros de la época, el genovés Stasio de Alejandría.

La creación de la Barceloneta

El especialista diseñó una columna para unir la isla de Maians con la costa, y en los siglos posteriores, el muelle fue alargándose progresivamente, creando el actual puerto de Barcelona.

Isla de Maians / ARCHIVO

Esta zona de arena se extendió a lo largo de los años, y en el lugar se instalaron numerosas cabañas de pescadores, que plantaron la semilla para la creación del actual barrio de la Barceloneta.

Así que, la próxima vez que pases por el Puerto Olímpico recuerda que quizá estás pisando los resquicios de lo que antes era una pequeña isla que ya solo existe en la memoria.

Evolución de la línea de costa en Barcelona. / Vilarrubla / Wikipedia