Arrancan las obras de urbanización en la Gran Via para mejorar el transporte público y el espacio peatonal

A partir de este lunes 13 de octubre, arrancan los trabajos de urbanización del tramo marítimo de la Gran Via de les Corts Catalanes, entre la Plaza de las Glòries y la rambla del Poblenou. Este proyecto, que también abarca parte del callejón de Badajoz y la Diagonal, se ejecutará en varias fases, con la previsión de concluir en el primer trimestre de 2027. La transformación busca crear un paseo más amplio para los peatones, mejorar la circulación del transporte público y optimizar la infraestructura ciclista.

Este ambicioso plan se da a continuación de la primera fase, que terminó este verano con la renovación del lado montaña de la Gran Via, y que dio paso a un nuevo paseo ciudadano en el espacio que antes ocupaban ocho carriles de tráfico. El futuro de esta vía de 50 metros de ancho y 70.000 metros cuadrados será un espacio compartido para ciudadanos, transeúntes, ciclistas y transporte público, respondiendo a una histórica demanda vecinal.

La segunda fase, que comienza ahora, se enfoca en ordenar y mejorar la interacción de distintos medios de transporte en la zona del Besòs, donde convergen el tranvía, los autobuses, los carriles bici y el tráfico privado. Especialmente, se priorizará la circulación peatonal en este entorno complejo, que incluye la intersección de la Gran Via, la Diagonal y el callejón de Badajoz. En este sentido, la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, destacó que el objetivo es "incrementar el número de pasos de peatones y habilitar conexiones directas a pie entre los diferentes espacios".

El nuevo trazado del tranvía contempla la confluencia de las vías del Trambesòs en el lateral mar de la Diagonal, lo que simplificará la conexión entre la Gran Via y la Diagonal. De este modo, se eliminarán los encrucijados de vías en la Plaza de las Glòries, creando una circulación más fluida para peatones y tranvías, y mejorando la conectividad a pie entre ambos puntos. Los nuevos pasos de peatones en el callejón de Badajoz permitirán un acceso directo desde la Gran Via y la rambla de la Diagonal a la plaza, agilizando el flujo de personas.

Además, se prevé la construcción de un carril bici bidireccional que enlazará la infraestructura ciclista existente en la Meridiana con la Diagonal. Este nuevo carril bici, junto con los otros cambios previstos en la zona, reforzará la seguridad y la continuidad del trayecto ciclista, mejorando la movilidad para los ciclistas de toda la ciudad.

La Gran Via también sufrirá modificaciones en su configuración, con un vial reservado para el transporte público y un carril lateral para la bicicleta y los servicios en sentido Besòs. Entre los callejones de Badajoz y Ciutat de Granada, este vial lateral mantendrá el acceso al aparcamiento del centro comercial, aunque su continuidad se limitará a las bicicletas más allá del callejón Llacuna.

En cuanto al tranvía, el desdoblamiento de las vías en la Gran Via permitirá duplicar el número de circulaciones de este medio de transporte. El nuevo diseño también facilitará la optimización de los semáforos, lo que reducirá a un tercio el tiempo perdido por los tranvías en esta intersección.

Este proyecto, que es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), tendrá un coste total de 32,54 millones de euros. De esta cantidad, 23,30 millones serán financiados por el Ayuntamiento para la urbanización y el cambio de trazado del tranvía, mientras que la Generalitat, a través de la ATM, aportará 9,24 millones para el desdoblamiento de la Gran Via.

La primera fase de las obras comenzó este verano con la renovación del lado montaña de la Gran Via y, ahora, las obras en el lado mar incluyen tareas de impermeabilización y la ejecución de la caja del túnel viario. A medida que avancen los trabajos, se cortará el servicio de las tres líneas del Trambesòs, aunque se habilitará un servicio de transporte alternativo mientras dure la interrupción. La previsión es que los trabajos continúen durante los próximos 18 meses, con el objetivo de crear un espacio más accesible, sostenible y eficiente para todos los usuarios.