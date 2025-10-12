Afectaciones al tráfico por las manifestaciones del Día de la Hispanidad en Barcelona 2025: calles cortadas y transporte público

España celebra su fiesta nacional este domingo 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Aunque la Fiesta está protagonizada por el tradicional desfile militar en Madrid y los actos solemnes presididos por los Reyes, también se prevén manifestaciones y concentraciones en Barcelona que pueden afectar a la movilidad.

El centro de Barcelona acoge una manifestación con motivo del 12 de octubre, bajo el lema "Barcelona, Capital de la Hispanidad", a la que asisten dirigentes de PP y Vox, mientras el presidente catalán, Salvador Illa, acude a los actos oficiales en Madrid. La manifestación empezará frente a La Pedrera y se espera que termine en la plaza Catalunya.

Cortes de tráfico

La Guardia Urbana de Barcelona ha informado de que, a partir de las 10 horas de este domingo, se aislará el tráfico en el paseo de Gràcia entre la plaza del Cinc de Oros y la plaza de Catalunya. También quedará aislado en la plaza de Catalunya, en los lados Llobregat, montaña y Besòs. Durante las manifestaciones quedará cortada la circulación de vehículos entre el paseo de Gràcia y la plaza de Catalunya.

Este tramo quedará afectado hasta las 21.00 horas por la manifestación convocada por la tarde.

A las 18 horas está convocada otra manifestación en la avenida del Paral·lel que recorrerá la avenida – plaza de las Drassanes – paseo de Josep Carner – plaza del Portal de la Pau – paseo de Colom (calzada mar) hasta la plaza de Idrissa Diallo.

Se aislará el tránsito rodado en la plaza de las Drassanes hasta el momento en que toda la manifestación se incorpore al paseo de Josep Carner y se cerrarán las salidas 21 (Besòs y Llobregat) de la ronda del Litoral (B-10). Habrá desvíos en el paseo de Colom, paseo de Josep Carner y el tráfico proveniente del muelle de Barcelona.

Líneas de bus afectadas

En cuanto al transporte público, es posible que algunas líneas de autobús sufran afectaciones. Las líneas afectadas que se desviarán o verán limitado su recorrido son las siguientes:

D50, H10, H12, H16, V15, X1, 7, 19, 22, 24, 52, 54, 55, 59 y 67.

Por la tarde, las líneas que pueden verse afectadas son: