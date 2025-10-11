Tres heridos de gravedad, dos de ellos menores, en un incendio de vivienda en Sant Adrià de Besòs

El incendio en una vivienda en Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) ha dejado un balance de cuatro heridos: tres de gravedad -dos de ellos menores de edad- y uno leve, según han informado los Bombers de la Generalitat y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Los cuatro afectados fueron evacuados al Hospital del Vall d'Hebron.

El teléfono de emergencias 112 recibió el aviso del fuego a las 05.51 horas de la madrugada de este sábado en un edificio de 10 plantas de Sant Adrià de Besòs. El incendio ha movilizado seis dotaciones de los Bomberos y ha quemado un colchón en el interior de la vivienda, sin mayor afectación interior. El SEM ha activado siete ambulancias, que han atendido a los cuatro heridos y posteriormente los han trasladado al hospital.