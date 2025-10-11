Evacuados al Hospital del Vall d'Hebron
Tres heridos de gravedad, dos de ellos menores, en un incendio de vivienda en Sant Adrià de Besòs
El fuego se ha producido esta madrugada del sábado en un edificio de 10 plantas y ha quemado un colchón
Cae un punto de venta de droga en La Mina con cocaína y tres armas de fuego simuladas
El incendio en una vivienda en Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) ha dejado un balance de cuatro heridos: tres de gravedad -dos de ellos menores de edad- y uno leve, según han informado los Bombers de la Generalitat y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Los cuatro afectados fueron evacuados al Hospital del Vall d'Hebron.
El teléfono de emergencias 112 recibió el aviso del fuego a las 05.51 horas de la madrugada de este sábado en un edificio de 10 plantas de Sant Adrià de Besòs. El incendio ha movilizado seis dotaciones de los Bomberos y ha quemado un colchón en el interior de la vivienda, sin mayor afectación interior. El SEM ha activado siete ambulancias, que han atendido a los cuatro heridos y posteriormente los han trasladado al hospital.
- “Me duele dejarlo, pero la montaña ya no es la misma”: habla el último pastor del parque de La Mola
- VÍDEO | Un autobús turístico arde en Barcelona: 'He visto a turistas saltar para salvarse
- Cómo conseguir una de las 85.000 fundas artísticas gratuitas de la T-Mobilitat
- Un gran despliegue policial desaloja a 56 personas dedicadas a la chatarra en una nave de Barcelona
- Las viviendas unipersonales crecen en Barcelona y son la primera opción en Ciutat Vella y Les Corts
- El centro comercial Gran Via 2 sale a la venta en el marco de una operación de 1.600 millones
- La ampliación de la Fira en L'Hospitalet afronta su última fase con el MWC y el ISE del 2028 en el horizonte
- Un concurrido intercambiador del metro de Barcelona estrena dos ascensores tras 22 meses de obras