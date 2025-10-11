La principal feria de mercados regresa a la plaza Glòries el próximo fin de semana Barcelona

La plaza de las Glòries acogerá de nuevo los días 17, 18 y 19 de octubre la decimocuarta edición de la feria Mercat de Mercats, una de las principales fiestas comerciales y gastronómicas impulsadas por el Ayuntamiento.

El consistorio ha informado este sábado de que una de las principales novedades es que la feria vuelve a la plaza Glòries, después del largo proceso de reforma de este gran espacio de la capital catalana.

Un año más, Mercat de Mercats volverá a ser un escaparate fiel de la red de mercados municipales de la ciudad, para reivindicar el papel de estos espacios comerciales como motores económicos, centros de cohesión social y dinamizadores de los barrios.

Dieciséis estands de diez mercados ofrecerán a los visitantes productos frescos de las diferentes denominaciones, al tiempo que habrá un espacio con barbacoas y zona de pícnic donde los visitantes podrán cocinar y comer la carne, el pescado y las verduras compradas en los puestos de la feria.

También habrá una zona de restauración, donde se ofrecerán tapas de 4 y de 6 euros, que se podrán adquirir directamente en los estands, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Como novedad, este año se inaugurará el espacio "La Bodegueta", que durante los tres días de la feria acogerá catas de aceites, cervezas, cavas y vinos.