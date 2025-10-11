Este 17 de octubre
La principal feria de mercados regresa a la plaza Glòries el próximo fin de semana Barcelona
También habrá una zona de restauración, donde se ofrecerán tapas de 4 y de 6 euros, que se podrán adquirir directamente en los estands
Los mercados al aire libre de Barcelona afrontan con incertidumbre el fin de sus licencias este otoño
La plaza de las Glòries acogerá de nuevo los días 17, 18 y 19 de octubre la decimocuarta edición de la feria Mercat de Mercats, una de las principales fiestas comerciales y gastronómicas impulsadas por el Ayuntamiento.
El consistorio ha informado este sábado de que una de las principales novedades es que la feria vuelve a la plaza Glòries, después del largo proceso de reforma de este gran espacio de la capital catalana.
Un año más, Mercat de Mercats volverá a ser un escaparate fiel de la red de mercados municipales de la ciudad, para reivindicar el papel de estos espacios comerciales como motores económicos, centros de cohesión social y dinamizadores de los barrios.
Dieciséis estands de diez mercados ofrecerán a los visitantes productos frescos de las diferentes denominaciones, al tiempo que habrá un espacio con barbacoas y zona de pícnic donde los visitantes podrán cocinar y comer la carne, el pescado y las verduras compradas en los puestos de la feria.
También habrá una zona de restauración, donde se ofrecerán tapas de 4 y de 6 euros, que se podrán adquirir directamente en los estands, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
Como novedad, este año se inaugurará el espacio "La Bodegueta", que durante los tres días de la feria acogerá catas de aceites, cervezas, cavas y vinos.
- “Me duele dejarlo, pero la montaña ya no es la misma”: habla el último pastor del parque de La Mola
- VÍDEO | Un autobús turístico arde en Barcelona: 'He visto a turistas saltar para salvarse
- Cómo conseguir una de las 85.000 fundas artísticas gratuitas de la T-Mobilitat
- Un gran despliegue policial desaloja a 56 personas dedicadas a la chatarra en una nave de Barcelona
- Las viviendas unipersonales crecen en Barcelona y son la primera opción en Ciutat Vella y Les Corts
- El centro comercial Gran Via 2 sale a la venta en el marco de una operación de 1.600 millones
- La ampliación de la Fira en L'Hospitalet afronta su última fase con el MWC y el ISE del 2028 en el horizonte
- Un concurrido intercambiador del metro de Barcelona estrena dos ascensores tras 22 meses de obras