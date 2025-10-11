El libro de restaurantes que desvela citas secretas

Este miércoles, las terrazas de los bares y restaurantes de Barcelona estaban repletas. Y digo el miércoles porque puedo dar fe de ello. Fue ese día cuando bajé andando desde la Diagonal hasta el Ayuntamiento.

En la ‘Casa Gran’ asistí a la presentación del libro 'Destino Barcelona'. editado por el Gremi de Restauració de Barcelona. Una publicación ideada por el director general, Roger Pallarols, y el responsable de comunicación, Vicent Llorca. Los dos son personas inquietas y creativas, así que, en esta ocasión, han tenido la brillante idea de reunir a personalidades relevantes de Madrid con otras de Barcelona en un restaurante de la ciudad. El resultado es un libro espectacular, lleno de historias humanas y reflexiones que retratan la esencia de las personas y de la ciudad.

En estas citas secretas, que ahora ya son públicas, participaron nombres tan destacados como los de Carmela Calvo, Julia Otero, Miriam Díaz-Aroca, Mercedes Sampietro, Xavier Sardà, Ramón (Ramoncín), José Sacristán u Oriol Nolis. Los relatos llevan la firma de ilustres colegas de profesión como Joaquín Luna, Àlex Cubero, Imma Sust, Patricia Castán, Olga Viza o la de un humilde servidor.

El acto fue también la primera aparición pública de Núria Solà, propietaria del restaurante Bodega Sepúlveda y nueva presidenta del Gremi de Restauració, quien compartió mesa de debate con el presidente de la Academia de Gastronomía, Carles Vilarrubí, y el CEO de Aigües de Barcelona, Felipe Campos.

El alcalde, Jaume Collboni, en presencia de Jordi Martí (Junts) y Daniel Sirera (PP), subrayó el papel fundamental que desempeñan los más de 14.000 establecimientos —entre bares y restaurantes— que dan vida a la ciudad. Quiso también citar algunos restaurantes de Nou Barris que había visitado ese mismo día, como 5 Hermanos, La Esquinita o el Ovante. Y no se olvidó de felicitar, por su 50.º aniversario, a los propietarios del bar L'Anxova, de la calle Calella, donde suelen acudir los ediles a degustar un buen y económico menú.

En primera fila del Saló de Cent no faltó el restaurador Isidre Gironès; los miembros de la Academia de Gastronomía Jordi Montaña y Josep Maria Sancliments; la presentadora y modelo Renata Zanchi, o los expolíticos Maite Fandos y Alberto Fernández Díaz.

Acabado el acto, continué mi ruta camino del Port Vell y la Barceloneta. Y sí, la ciudad seguía respirando un ambiente animado, casi festivo, con turistas y vecinos disfrutando del buen tiempo. Más tarde, ya de vuelta, me dirigí a la calle Santaló, donde comprobé que era tan complicado encontrar una mesa libre para tomar una copa como en las terrazas de la calle Mandri. O sea, que los locales cercanos al mar estaban tan llenos como los que se alzan al pie del Tibidabo. Y lo comento porque esa vitalidad de la hostelería, que tanto reivindica el Gremi de Restauració, es una buena señal para la economía y el pulso social de Barcelona. Pero también es, sobre todo, una prueba inequívoca de que Barcelona está muy viva.

La 2Cat aparece con fuerza

Al término del acto pude conversar con el periodista Oriol Nolis, actual director de La 2 en Catalunya. Lleva meses de trabajo intenso y su rostro refleja una mezcla de ilusión y cansancio. Tiene ante sí el reto de convertir La 2 en catalán en un competidor serio de TV3. Para ello ha reunido un gran equipo, sumando a algunos ya conocidos como Gemma Nierga, fichajes de primer nivel. Jordi Basté conducirá un programa de entrevistas de una hora, grabado en plano secuencia y sin interrupciones. Ya ha rodado dos episodios, aunque se niega a desvelarme quiénes son sus invitados: “No hay ningún político”, me adelanta entre risas.

La presentadora del ‘Segon cafè’ de 2 Cat, Cristina Villanueva, con la codirectora del programa de RTVE, Isa Ojeda. / .

También debutará en televisión Xavier Bundó, compañero de Basté en RAC1, mientras que el fichaje más mediático es el de Cristina Villanueva, que tras muchos años en La Sexta regresa a Barcelona. “Necesitaba un cambio —me confesó al día siguiente en la sede de El Periódico—, quería volver aquí y estoy encantada con el reto de volver a hacer televisión en catalán”.

Su programa, 'El segon cafè', lo dirigirá Esther Costa y se emitirá después del espacio de Nierga. El único que no aparecerá en pantalla será el propio Nolis: “Es imposible compaginar la dirección de una cadena con un programa diario”, me comentó con una sonrisa tras el acto del Ayuntamiento. Una pena que no salga en pantalla. Nolis es uno de los mejores comunicadores de este país.