Así fue el caos vivido anoche en la estación de Castelldefels tras "salir humo del tren"

La asociación Incidències a l’R2 Sud i Regionals Sud ha denunciado el caos vivido la noche del viernes 10 de octubre en la estación de Castelldefels, después de que un tren de Rodalies comenzara a emitir humo.

Según los vídeos y testimonios difundidos por la asociación en la red social X, el andén quedó a oscuras mientras llegaban efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) y de la policía. Durante esos minutos, los pasajeros —entre ellos personas mayores y familias con bebés— sufrieron "desorientación y falta de información sobre lo que estaba ocurriendo", denuncian desde la asociación.

En las grabaciones compartidas se aprecia cómo la comunicación entre el maquinista y el personal de Renfe se realizaba mediante megafonía desde el andén, un hecho que la asociación considera un ejemplo del “trato indigno” y la “mala gestión” que, según denuncian, sufren habitualmente los usuarios del servicio.

Una vez resuelta la incidencia del humo en Castelldefels, los problemas continuaron en la misma línea. En la estación de Cunit se informó de un supuesto atropello, lo que volvió a interrumpir la circulación. Según los testimonios recogidos por Incidències, hacia las 23 horas muchos viajeros acumulaban más de tres horas de trayecto desde Barcelona y algunos optaron por continuar el recorrido a pie hasta municipios cercanos como Calafell.

La asociación reclama una mejora urgente en la gestión de incidencias y en la comunicación con los usuarios, y critica la falta de protocolos eficaces para atender a los pasajeros en situaciones de emergencia como la vivida anoche.