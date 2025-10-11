Cae un punto de venta de droga en La Mina con cocaína y tres armas de fuego simuladas

Els Mossos d’Esquadra han desmantelado un punto de venta de droga en el barrio de la Mina de Sant Adrià de Besòs, en el marco de un dispositivo policial contra el tráfico de estupefacientes y las armas de fuego en la zona. La operación se saldó con la detención de dos hombres de 61 y 31 años y una mujer de 30, acusados de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

La investigación comenzó a mediados de julio, cuando los agentes detectaron un punto de venta al detalle en la calle de l’Astronàutica. El vendedor seguía siempre el mismo patrón: recibía a los compradores en la vía pública, cobraba el dinero, entraba solo en el local, recogía la dosis y la entregaba acto seguido. Las sustancias ofrecidas eran principalmente cocaína y heroína.

Los responsables del negocio facilitaban cada día la cantidad de droga que el vendedor debía distribuir, y le proporcionaban más producto si se agotaba, con el fin de reducir el riesgo de que la policía encontrara grandes cantidades en un eventual registro.

El 8 de octubre, los Mossos llevaron a cabo dos entradas y registros bajo mandamiento judicial: una en el local donde se efectuaban las ventas y otra en el domicilio de los responsables, también situado en la Mina. En la operación se intervinieron 34,13 gramos de cocaína, 2.500 euros en efectivo, tres armas de fuego simuladas y dos armas blancas.

Los tres detenidos pasaron a disposición judicial el 10 de octubre en el juzgado de instrucción de guardia de Badalona. Esta actuación forma parte de un conjunto de acciones policiales orientadas a combatir los delitos contra la salud pública y el uso de armas en el barrio de la Mina.