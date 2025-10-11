La ACA avala el proyecto de los parques de ribera en Gavà para proteger el Plan de Poniente de posibles inundaciones

La ACA ha avalado el proyecto de urbanización de los parques de ribera de Canyars y Calamot en Gavà, dentro del sector del Pla de Ponent donde se prevén construir unas 5.000 viviendas. Así lo recuerda el Ayuntamiento de Gavà ante las dudas expresadas por el alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, que reclamó nuevos informes a la ACA para evaluar su riesgo de inundación. Para Gavà, el informe de la ACA ratifica que con las infraestructuras aprobadas en 2008 ya se alcanzaban los objetivos, y que con las actuaciones y modelizaciones adicionales incluidas se consigue lograr la protección de todo el sector de Ponent por avenidas de 100 años, y también del Camí Ral y entornos de Castell.

Los nuevos estudios evaluados por la ACA están basados en modelos de cálculo que incorporan los últimos caudales publicados por la agencia pública y tienen en cuenta los cambios que ha sufrido el territorio -datos de pluviometría de los últimos 10 años y estudio de suelo de cada cuenca hidrográfica- incorporando también el estado actual del antiguo vertedero del Garra.

En un comunicado, la alcaldesa de Gavà, Gemma Badia, aseguró que con los nuevos informes su homólogo en Castelldefels "puede estar tranquilo" porque garantiza que las actuaciones minimizan el riesgo de inundaciones, también en Castelldefels.

Una vez recibido el visto bueno de la ACA, el siguiente paso será la aprobación definitiva del proyecto, que se producirá en breve. A partir de ahí, la junta de compensación del sector de Ponent empezará las obras de los parques de ribera.

Se prevé que los trabajos de acondicionamiento de la riera de Canyars y del Torrent del Calamot, que supondrán una inversión de 15 millones de euros que financiarán íntegramente los propietarios del sector, se inicien antes de que finalice este año y tengan una duración de 10 a 12 meses.

El proyecto contempla la canalización y renaturalización de las rieras, preserva su función ecológica y crea dos parques de ribera para garantizar el uso ciudadano