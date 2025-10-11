El aeropuerto de Sabadell reclama inversiones tras 24 años de retraso en su plan director

La discusión sobre el futuro del aeropuerto de Sabadell (Vallès Occidentall) recuerda inevitablemente a la del Prat del Llobregat. Sin embargo, mientras uno concentra espera el calendario definitivo tras aclanzar un acuerdo entre el Govern y Aena hace justo tres meses, el otro permanece en un segundo plano, con un plan director aprobado en 2001 que nunca se ha ejecutado. Dos décadas después, apenas se han levantado una torre de control y una nueva terminal, algo que denuncia la Cambra de Comerç de la ciudad. El resto de actuaciones previstas —accesos, conexiones ferroviarias, ampliación de la pista o el prometido museo aeronáutico— siguen esperando.

Por este motivo, Cambra de Comerç de Sabadell ha decidido elevar el tono y exige inversiones inmediatas. “En 2001 se aprobaron 17 o 18 millones de euros. Algunas cosas se hicieron, muchas no. Hoy, en 2025, seguimos hablando de lo mismo. Es ridículo”, afirma en delcaraciones a este diario el presidente de la Comisión de Infraestructuras de la entidad, Pere Puig.

Con más de 58.000 operaciones anuales y unas 200 aeronaves basadas en sus hangares, el de Sabadell es el segundo aeropuerto español en volumen de aviación general y uno de los tres más importantes de Europa en este ámbito, según el estudio Cerdà publicado en 2021. Sus instalaciones acogen escuelas de vuelo, talleres, servicios de emergencia y el histórico Aeroclub Barcelona-Sabadell, con más de 1.000 socios y 10.000 horas de vuelo anuales. Genera 500 empleos directos y da servicio a 6.500 pasajeros al año.

Aun así, la Cambra denuncia que se trata de un “gran olvidado” dentro del mapa aeroportuario catalán, integrado por seis aeródromos. “Nunca se le ha dado la importancia que merece, cuando podría ser complementario a El Prat y núcleo de un clúster aeronáutico catalán, como ya ocurre en Madrid o Sevilla”, defiende Puig.

Qué pide la Cambra

La institución reclama la ejecución de una batería de medidas que, según insiste, no suponen un desembolso desmesurado que calculan de forma aproximada que sería de unos 30 millones. Entre ellas figuran la ampliación de la superficie industrial para acoger nuevas empresas vinculadas a la aviación, la conexión ferroviaria con la estación de Sabadell Sud y enlaces directos con la AP-7 y la C-58, la extensión de la pista para dar cabida a vuelos corporativos y de aerotaxi asociados a grandes eventos internacionales como el Mobile World Congress o la Fórmula 1, así como la mejora de las condiciones técnicas para operar bajo normas IFR y NVFR, lo que permitiría actividad más allá de las horas de luz. La Cambra insiste también en reactivar el proyecto del Museo de la Aviación de Catalunya, previsto desde el inicio, y en reforzar el papel del Aeroclub Barcelona-Sabadell.

El Ayuntamiento respalda la ampliación

La alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés (PSC), apoya la ampliación de la pista y recuerda que alrededor del aeródromo ya operan unas 60 empresas que emplean a un millar de personas y facturan 190 millones al año. “El aeropuerto es un activo singular que no podemos desaprovechar. Es un generador clarísimo de riqueza y progreso para el territorio”, asegura.

Farrés defiende que la ampliación es compatible con la sostenibilidad: “No hablamos de grandes aviones comerciales, sino de avionetas y helicópteros que contaminan menos. Además, el sector trabaja en la transición energética. Aquí se hizo el primer vuelo de un avión eléctrico en España, y el hub debe ser motor de una aviación más sostenible”.

La alcaldesa también pone el foco en la movilidad: “El Portal Sud, ya en marcha, supondrá una mejora de los accesos, con carril bici, camino peatonal y refuerzo de la conexión con Sabadell Sud. Es una cuestión que tenemos muy presente en la agenda”.

La oposición ecologista

Desde la Campanya Contra el Quart Cinturó, su portavoz Isidre Soler rechaza frontalmente la ampliación: “La Cambra vive en el pasado. Insiste en crecer sin pensar en el cambio climático ni en la contaminación. El aeropuerto puede dar servicio en formación y emergencias, pero no puede crecer ni en pista ni en volumen de pasajeros”.

Soler recuerda que el área metropolitana ya fue condenada por el Tribunal de Justicia de la UE por incumplir los límites de contaminación. “Ampliar la pista en una ciudad que ya sufre elevados niveles de polución es ignorar la realidad. La única medida razonable sería la conexión ferroviaria con Sabadell Sud, que permitiría acceder en transporte público en lugar de en coche”.

Los ecologistas reclaman un nuevo plan “adaptado a la emergencia climática, a la seguridad y al fomento del transporte colectivo”, en lugar de recuperar un documento aprobado hace casi un cuarto de siglo.

El aeropuerto de Sabadell ocupa 77 hectáreas a dos kilómetros del centro urbano, con una pista de 900 metros. Su ubicación —a 25 kilómetros de Barcelona y junto a las principales vías del Vallès— lo convierte en un emplazamiento estratégico dentro del sistema aeroportuario catalán.

El debate, sin embargo, continúa abierto: la Cambra y el Ayuntamiento defienden una inversión moderada para convertir el aeródromo en motor económico y polo de innovación; los ecologistas alertan de que cualquier crecimiento supondría más contaminación, más ruido y más riesgos de seguridad en plena área metropolitana.