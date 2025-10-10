Renfe rectifica y aumenta la frecuencia de los buses en la Garriga por el corte de la línea R3

La estación de La Garriga es una de las más utilizadas por los usuarios que suben a los autobuses que desde el lunes sustituyen los trenes de la R3, cortada en este punto hasta Barcelona por las obras de desdoblamiento de la vía. Tras observar el desarrollo de los movimientos, Renfe y la Generalitat han decidido ampliar a partir del próximo lunes las frecuencias del servicio de autobús directo entre el municipio y la estación de Fabra Puig. Actualmente, sale de cada extremo una expedición a las horas en punto durante todo el día. A partir del lunes, la frecuencia aumentará y habrá bus cada media hora, aunque solo en horas punta.

La alcaldesa de La Garriga, Meritxell Budó, ya reclamó el primer día del corte más frecuencia de paso del autobús. De hecho, el plan presentado por Renfe en junio con el acuerdo de los municipios y las plataformas de los usuarios centralizaba en La Garriga todo el dispositivo, en vez de Centelles. La operadora planteó después el cambio de ubicación, ya que la estación de La Garriga no dispone de suficiente espacio para acoger todos los autobuses. Con ello la población perdió las frecuencias de la conexión directa.

En la práctica, la estación de La Garriga fue la que más usuarios registró el lunes, por delante de Centelles. Ahora Renfe da marcha atrás y establecerá a partir del día 13 de octubre un horario con conexiones cada media hora entre las 6:00 y las 9:00 y las 16:00 y las 20:00 horas.

Durante esta semana la operadora indica que también ha aplicado mejoras en la señalización e información en algunas estaciones.