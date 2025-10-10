Una discoteca selecta de música electrónica abre en el local del antiguo Bacarrá de Barcelona

La nueva discoteca de música electrónica Boris ya tiene fecha de apertura. El grupo de ocio nocturno Costa Este ha impulsado una reconversión total del local que ocupó durante años el conocido club Bacarrá, en la calle Bori i Fonestà de la zona alta de Barcelona. Este viernes 10 y el sábado 11 de octubre, celebra el ‘opening weekend’. Aspira a convertirse en un punto de referencia para la vida nocturna más sofisticada de la ciudad.

Boris arranca con una primera noche de 'pre-opening', con un público exclusivo que podrá descubrir la nueva sala. Al día siguiente se da el pistoletazo de salida con una actuación sorpresa del DJ y productor de música electrónica Dorian Craft.

Interior de Boris / Boris Barcelona

El antiguo Bacarrá nació como discoteca en 1986 aunque a mediados de los años 90 se convirtió en un club de ‘striptease’, que cerró el pasado marzo. Tras meses de reformas, Boris exhibe una renovación integral. El interiorismo se inspira en los grandes clubes europeos, presentando un diseño sofisticado que combina rojos intensos, terciopelo y toques dorados. Además de incluir un sistema de iluminación y de sonido innovador, se ha realizado una reinsonorización completa, para evitar cualquier molestia al entorno vecinal.

Interiorismo de Boris / Boris Barcelona

Boris se dirige al público treintañero de la zona alta de Barcelona. Pretende ser en una discoteca selecta por su reducido tamaño, con aforo para unas 250 personas. El local estará abierto los jueves de 23:59 a 05:00, y hasta las 06:00 los viernes y sábados. El club está concebido para un público más adulto, por este motivo, el acceso los viernes y sábados está restringido a mayores de 27 años, mientras que los jueves se permite la entrada a mayores de 23.

El Grupo Costa Este ya cuenta con grandes salas en Barcelona, como Opium y Bling Bling, además del 'beach club' Bastian Beach . Por primera vez, el local está liderado por el relevo generacional de los hermanos Bordas, los jóvenes Ramón Jr. y Jorge Bordas Estany. Con esta apertura, pretenden "rescatar un local con historia para transformarlo en un concepto moderno y exclusivo".

Boris / Boris Barcelona

La sala promete ser un punto de encuentro de DJ's residentes y grandes 'headliners' internacionales. La programación musical se centrará en diferentes estilos electrónicos como el afro-house, house, tech house, melodic techno junto a ritmos en auge como afrobeat y amapiano. Además de contar con sesiones especiales.