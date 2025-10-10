Reconocimiento ciudadano
La pastelería La Estrella, el actor Joan Pera y el frutero Eduard Soley recibirán el premio Ramblista d’Honor 2025
El histórico restaurante Amaya de la Rambla: “No queremos cerrar, pero nos están ahogando”
La pastelería más antigua de Barcelona, La Estrella, celebra 200 años de historia
Cuatro comerciantes históricos que siguen al pie del cañón en la Boqueria
G. M.
La asociación Amics de La Rambla ha anunciado los ganadores del premio Ramblista d’Honor 2025, que reconoce cada año a personas y entidades vinculadas a La Rambla y a la ciudad de Barcelona. En esta edición, los galardonados son la Pastisseria La Estrella, el frutero del Mercat de la Boqueria Eduard Soley y el actor Joan Pera.
La ceremonia de entrega de oremios se celebrará el lunes 20 de octubre en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona, en un acto que estará presidido por el alcalde Jaume Collboni, junto con representantes del gobierno municipal y el presidente de Amics de La Rambla, Àlex Balletbó. La presentación de los premiados correrá a cargo del director de la compañía Comediants, Joan Font. El evento cerrará oficialmente la Festa Major de La Rambla-Festa del Roser 2025.
Reconocimientos a la tradición, el comercio y la cultura
El jurado ha reconocido a la Pastisseria La Estrella, la más antigua de la ciudad, por su “larga historia, recuperada y revitalizada por un proyecto joven que devuelve a la ciudad un comercio emblemático con energía renovada”.
Eduard Soley, frutero del Mercat de la Boqueria, ha sido distinguido por su “trayectoria profesional vinculada al mercado y su labor de promoción de la cultura de mercado y del producto fresco, de calidad y de proximidad”. El jurado ha destacado su fidelidad a los valores tradicionales y su profesionalidad como ejemplo del auténtico paradista barcelonés.
Por último, el actor Joan Pera recibirá el galardón “en agradecimiento a una vida dedicada a la interpretación y al humor, y por haber puesto voz a numerosos personajes que forman parte del imaginario de distintas generaciones”.
El jurado de los Ramblistes d’Honor 2025 ha estado formado por Eva Arderius, Esteve Crespo, Jordi Fernández, Gemma Garrido, Georgina Ferri, Joan Oliveras, Ana Pantaleoni, Ramon Pellicer, Sergi Saborit (subdirector de El Periódico), Álex Sàlmon, Adrià Serra, Roser Tiana, Fermín Villar y el presidente de Amics de La Rambla, Àlex Balletbó.
Amics de la Rambla
La Associació Amics de La Rambla está formada por vecinos, comerciantes e instituciones del paseo. Se fundó en el año 1960 con el objetivo de "defender y promover los intereses sociales, comerciales y culturales de La Rambla", tal y como describe la organización. A lo largo de estos años, la entidad ha impulsado numerosas iniciativas para tratar de preservar el carácter y la vitalidad este turístico paseo de Barcelona.
