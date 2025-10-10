Detenido tras robar 52.000 € en su antiguo trabajo y usar su cumpleaños como clave de la caja fuerte

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un antiguo empleado de un salón de juegos interactivo de Barcelona que, tras ser despedido, robó 52.000 euros de la recaudación de una caja fuerte del establecimiento de la que cambió la contraseña y puso la fecha de su cumpleaños.

Según ha informado la policía catalana, los hechos ocurrieron el pasado 24 de abril, cuando las víctimas se dieron cuenta de que, pese a que no había ninguna señal de forzamiento de accesos y no se había activado la alarma, un hombre había accedido al interior del establecimiento y había sustraído 52.000 euros de la recaudación del negocio.

En las imágenes captadas por las cámaras, aparecía una persona disfrazada con gabardina, paraguas, sombrero y mascarilla para evitar ser reconocido.

El investigado llegó de forma directa a la zona de las cajas fuertes, conocía la ubicación de las cámaras y las inutilizaba, o bien con cinta o abriendo el paraguas.

Los investigadores sospecharon de un trabajador de 39 años que, antes de ser despedido, habría cambiado los códigos de seguridad de una de las cajas fuertes y habría puesto como contraseña la fecha de su cumpleaños.

También habría creado códigos de desactivación de la alarma, para inutilizarla al acceder al salón de juegos, que está ubicado en el distrito de Sant Martí de Barcelona.

El pasado día 2 de octubre, los investigadores establecieron un dispositivo de localización y detención del hombre, para lo que llevaron a cabo una entrada y registro de su domicilio, donde se intervinieron 9.000 euros en metálico. Dos días después, el 4 de octubre, el detenido pasó a disposición judicial.