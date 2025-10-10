Gran despliegue policial para desalojar a decenas de subsaharianos en una nave de Barcelona

Decenas de antidisturbios de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Urbana de Barcelona están desplegados desde antes de las 08:00 horas en torno a la antigua fábrica de La Escocesa, en el barrio del Poblenou, para desalojar en torno a un centenar de personas de origen subsahariano y dedicadas a la chatarra que viven en el recinto. Los primeros habitantes de la nave ocupada han comenzado a ser desalojados poco después de las ocho.

El Ayuntamiento ha informado de que el desalojo en la vieja colonia industrial, situada en el número 345 de la calle Pere IV, se está acometiendo tras recabarse un informe de los Bomberos de Barcelona que advierten de la degradación del inmueble. El consistorio explica que el desahucio se acomete "después de que los Bomberos determinasen que la estructura sufriera daños graves y suponga un peligro para las personas que viven en el interior".

El Ayuntamiento ha añadido que se han activado los servicios sociales para atender a los desalojados, a través del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona. Aparte, algunos vecinos han acudido a apoyar a los expulsados del interior del recinto. "No me parece correcto, me parece injusto, los senegaleses han limpiado el espacio y han echado a los ladrones, estamos más tranquilas ahora y estamos en contacto con ellos", ha defendido una vecina.

En cambio, otra vecina afirmaba que le da "miedo" pasar por la noche por esa zona, en que hubo un reciente agresión a uno de los ocupantes. Aparte, una decena de artistas que tienen sus talleres en La Escocesa están a la espera de otro desahucio, previsto para dentro de unos dos meses.