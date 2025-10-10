Catalunya lidera la fiebre por las autocaravanas: hito histórico de facturación con 1.000 millones en un año

Pasar las vacaciones en una caravana vuelve a estar de moda. Pero no igual que antes. Hace solo dos décadas, los catalanes solían pasar el verano en el camping. Ahora se prefiere viajar con la casa a cuestas, en vez que permanecer en un lugar fijo.

El sector de las autocaravanas y campers ha marcado el hito histórico de los 1.000 millones de facturación en el mercado español el último año, según la Asociación Española de la Industria del Caravaning (Aseicar). El dato incluye tanto la venta de modelos, como los servicios de alquiler, parkings, recambios y accesorios. La compra de nuevas unidades ha subido de forma considerable en el último año, sin sobrepasar los niveles de 2021, si bien la facturación récord se debe también al gran auge del arrendamiento, así como las ventas del mercado de segunda mano, que triplican a las nuevas.

Catalunya encabeza claramente el mercado y representa el 25% de las nuevas matriculaciones. Ni siquiera notó el leve retroceso del sector en 2022 y 2023 a causa de la pandemia. El liderazgo catalán se exhibirá nuevamente con el salón del Caravaning, un evento que se celebra desde 2018 con gran repercusión. Tendrá lugar desde este sábado y hasta el 19 de octubre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.

Cambio de tendencia

Hasta inicios del 2000 se adquirían caravanas que se enganchaban al coche como un remolque. Pero desde entonces se ha virado progresivamente hacia las autocaravanas y las camper. “La sociedad ha cambiado. Buscamos libertad, flexibilidad y contacto con la naturaleza. La autocaravana y la camper permiten viajar sin horarios, alojarse sin necesidad de programación e improvisar”, explica la presidenta del Gremio de Comerciantes del Caravaning de Catalunya, Susana Colom.

La pandemia marcó un punto de inflexión en el cambio hacia la nueva forma de viajar, buscando espacios abiertos y entornos naturales, convergiendo con lo que ya hacen desde hace mucho tiempo franceses y alemanes.

Nuevo perfil

El perfil de los aficionados también se ha diversificado. Al público principalmente familiar se suman ahora jóvenes viajeros, aventureros o amantes del deporte. También irrumpen en este mercado los nómadas digitales, personas que pueden trabajar en cualquier punto, que pasan algunos meses al año viajando en su camper o autocaravana y se conectan al ordenador durante su jornada laboral.

“Hay vehículos para todas las opciones y presupuestos”, explican desde Gremcar. Las opciones son variadas: las autocaravanas son las más grandes, las campers son las furgonetas comerciales cuyo interior permite su personalización según el uso que quiera realizar cada propietario, y las 'urban bans' son las que incluyen un techo elevado.

Empresa de camperización de furgonetas camper y autocaravanas Via Central, en Barberà del Vallès. / Ferran Nadeu / EPC

Cita de referencia

Si bien la crisis que se vivió en España entre 2008 y 2012 repercutió directamente en el consumo y el turismo, el sector se recuperó rápidamente para resurgir con nuevas empresas. Desde hace siete años el salón del Caravaning muestra la hegemonía de Catalunya en este sector y ha logrado posicionarse como lugar de referencia tanto la industria como para los usuarios de las autocaravanas y campers, que esta edición 2025 podrán encontrar una exposición con más de 700 modelos.

La inflación y los problemas de abastecimiento de componentes que impactaron en la industria de la automoción después de la pandemia también lo hicieron en el sector de las autocaravanas. Pero actualmente "existe una moderación de los precios", explica Colom, a lo que se suma que "el sector está de moda". Así, admite que en este 2025 se vive "un buen momento".

Aleix Llovet y su familia disfrutan actualmente de unos meses de viaje por Europa coincidiendo con el nacimiento de su hijo. En la foto, en Noruega. / Aleix Llovet

Nuevas actividades

Con la popularización del turismo con autocaravana, aparecen nuevas empresas dedicadas al alquiler, que permiten a los usuarios tener una experiencia puntual durante unas vacaciones sin tener que convertirse en propietarios. También se disparan las actividades vinculadas a la camperización, es decir, la personalización de cada furgoneta para convertirla en una camper. El sector incluye además a empresas con parkings (una cincuentena en Catalunya), áreas de pernoctación, venta de accesorios y equipamiento de vehículos en tiendas físicas y online, así como talleres de instalación.

La mentalidad más viajera en Catalunya ha hecho que tradicionalmente esté al frente de este mercado, siguiendo la senda europea. Pero el auge del sector está llegando a otras comunidades autónomas, donde también están apareciendo nuevos negocios. Colom considera que el sector continuará en la misma línea de crecimiento en los próximos años. “Pese al boom que se ha experimentado, aún estamos lejos del nivel que practican franceses y alemanes", considera. Y añade: "Aún hay personas que se sorprenden cuando ven que en el interior de una furgoneta hay un baño y agua caliente”.