Camperización 4.0: cuando la furgoneta se convierte en casa y oficina

La camperización consiste en comprar una furgoneta de 5 o 6 metros —muchas veces vehículos industriales o mixtos— y convertirla en una vivienda sobre ruedas. Hace unos 15 años que empezó a cuajar como nueva práctica más generalizada y ahora ya han aparecido gran número de talleres dedicados a su personalización. Se trata de una caracterización que va sofisticándose: las nuevas camper o furgonetas ya incluyen placas solares, diseños inteligentes, domótica y conectividad móvil, puesto que a menudo se preparan también para convertirse en oficina.

Los nuevos vehículos ya incorporan domótica, de modo que desde el móvil se controla a distancia la calefacción y la temperatura de la nevera, entre otras cosas. Actualmente, ninguno sale de un taller de camperización sin placas solares. "Los componentes solares son asequibles: una placa cuesta unos 100 euros, y con instalación completa (de 400 a 500 euros) se obtiene autonomía eléctrica sin depender de enchufes de camping. Se aprovecha toda la superficie del techo, logrando autosuficiencia energética para la nevera, luces y otros elementos", señala Albert Boada, especialista en camperizaciones y propietario de un taller en Barberà del Vallès.

Empresa de camperización de furgonetas camper y autocaravanas Via Central, en Barberà del Vallés. / Ferran Nadeu / EPC

Nómadas digitales

Quien pide esta instalación solar completa son los nómadas digitales, personas que viven y trabajan desde el vehículo. "Piden antenas con buena cobertura en montaña y espacios interiores cómodos para trabajar con el ordenador. No buscan desconectarse totalmente, sino viajar y trabajar al mismo tiempo, manteniendo su empleo remoto mientras recorren el país o Europa", explica Boada. Para ellos, se instalan con mimo mesas abatibles con un amplio espacio que acaba asemejándose a una oficina.

Otra instalación que recientemente se realiza en los talleres es la habilitación de un espacio para bicicletas eléctricas en el interior, y evitar los robos de cuando se colocan fuera. Para que sea posible, se instalan camas eléctricas, que suben y bajan para dejar espacio debajo para las bicicletas. Asimismo, en los últimos años, los clientes piden baños con ducha separada. La solución es instalar mamparas abatibles que permiten convertir el baño en una ducha independiente.

Tipos de vehículos

Actualmente se ofrecen vehículos convencionales de combustión, híbridos y eléctricos. Estos últimos son más caros y todavía están en una fase inicial, pero la cooperativa SOM Mobilitat, dedicada al carsharing, ya incorpora campers eléctricos en su flota de alquiler.

Los vehículos que se acostumbran a camperizar son de dos tipos, y se distinguen principalmente por su uso. Los de menos de dos metros de altura pueden descansar en el parking de casa, y por ello sus propietarios los acostumbran a usar tanto para su movilidad diaria como para ir de vacaciones. En este caso, en los talleres se les suelen instalar un asiento trasero abatible que se convierte en cama. Suelen tener techo elevable con sistema hidráulico, que al abrirse se convierte en una tienda de campaña donde pueden dormir otras dos personas. También se equipan con una nevera de 30 a 60 litros y un sistema de calefacción que permite dormir bien en invierno. Algunos incluyen un sistema para calentar agua caliente para una ducha.

Los vehículos se camperizan al gusto del comprador y según el tipo de uso que realizará. / Ferran Nadeu / EPC

Y aquí la gran diferencia entre el otro tipo de camper. Las que miden medio metro más de altura permiten estar de pie en el interior. Son más bien vehículos industriales transformados, con claraboyas, ventanas laterales, cama, baño y cocina. Suelen tener una pequeña bombona de gas, dos fogones y un depósito de agua limpia de 100 litros (para fregar y ducharse), más otro depósito de aguas residuales para vaciar en el alcantarillado. Por su tamaño, acostumbran a dejarse en un lugar destinado para ello y solo se utilizan para viajar.

Pasar desapercibida

Al contrario de lo que podría parecer, "entre ambos tipos no hay gran diferencia de precio. En las pequeñas, el techo elevable es costoso", explica Boada. No obstante, se eligen a menudo porque son mucho más versátiles y con ellas puede conducirse también por carreteras más estrechas o caminos algo más complicados.

"Una furgoneta camper pasa más desapercibida que una autocaravana. El usuario típico busca libertad, poder aparcar en una zona azul o en el aparcamiento de un supermercado, pasar la noche y seguir viajando, o dormir en la montaña y madrugar para realizar desde el primer momento actividades", comenta el experto en camperización.

Algunas empresas camperizan vehículos de segunda mano. Un cliente, por ejemplo, lleva al taller una furgoneta de 15 años que ha comprado por 15.000 euros para adecuarla. Según lo que elija, le puede costar otros 15.000 euros más.

También hay empresas que venden directamente un vehículo nuevo que personalizan con todos los complementos que elige el cliente, como en un concesionario de coches. El intermediario lo solicita a la propia marca, que lo transforma por completo, cerrando así un proceso que combina artesanía, tecnología y un estilo de vida cada vez más extendido.