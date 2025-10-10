Ni Pedralbes ni Sarrià: este es el barrio más rico de Barcelona

Según el último informe de la Agencia Tributaria sobre los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2023, Vallvidrera-Tibidabo i Les Planes se sitúa como el barrio con mayor renta bruta media de Barcelona, por delante de otros como Pedralbes o Sarrià.

El estudio, que analiza los municipios españoles con más de 1.000 habitantes, también señala que Catalunya es la segunda comunidad autónoma más rica de España, con una renta bruta media de 35.925 euros.

A nivel nacional, los distritos y barrios con mayores rentas declaradas fueron La Moraleja (Alcobendas, Madrid), Ciudalcampo y Fuente del Fresno (San Sebastián de los Reyes, Madrid) y, en tercer lugar, Vallvidrera-Tibidabo i Les Planes (Barcelona).

En Barcelona, este barrio ubicado en la zona de la sierra de Collserola, registró en 2023 una renta media de 107.513 euros, lo que representa un descenso del 0,9% respecto al año 2022, cuando la cifra fue de 108.472 euros.

Los siguientes barrios con mayor renta media en la capital catalana son, según la Agencia Tributaria, Muntaner, con 106.734 euros, y Pedralbes, con 104.963 euros.