¿Cuál es la diferencia de sueldos entre Tarragona y Barcelona?

En su objetivo de alcanzar el 60% del salario medio neto, tal y como recomienda la Carta Social Europea, el Ministerio de Trabajo mantiene su compromiso de seguir incrementando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en los próximos años. Esta medida forma parte de la estrategia del Gobierno para reforzar la protección de los trabajadores con menores ingresos y reducir la desigualdad salarial.

Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018, el SMI ha experimentado una subida acumulada del 61%. En 2025, la cifra se sitúa en 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que supone una notable mejora respecto a los 735 euros mensuales que se cobraban en 2018.

Diferencias entre sueldos

No obstante, el salario medio que cobran los empleados varía notablemente según la comunidad autónoma: según datos del INE de 2022, la Comunidad de Madrid -2.885,14 euros al mes-, Catalunya -2.574,64 euros al mes- y el País Vasco -2.503,77 euros al mes- son las regiones que registran un salario medio más elevado. Por el contrario, Andalucía (2.040,76), Extremadura (1.931,81) y Canarias (1.873,11) recogen las cifras más bajas.

Según una encuesta del Observatori del Treball i Model Productiu, el salario medio en Catalunya en 2023 se situó en 30.515,34 euros, lo que supuso un aumento del 5,1% respecto al 2022.

Costes de vida más altos

Además, estos sueldos también varían según la zona en la que se trabaje: vivir en una gran ciudad como Barcelona implica un coste de vida mucho más alto por los alquileres disparados, el precio del transporte y los elevados gastos diarios, por ende, los salarios son más altos.

Para comprobarlo, el perfil de Tiktok de la consultora Talent Match ha preguntado a trabajadores por la calle cuánto dinero ganan.

En esta ocasión han comparado los salarios en Tarragona y en Barcelona, dos ciudades que aunque sean capitales de provincia tienen grandes diferencias en cuanto al número de habitantes y coste de vida.

Tarragona y Barcelona

En Tarragona, un ingeniero asegura en redes sociales que en su sector se cobra entre 30.000 y 40.000 euros anuales, aunque un recién graduado apenas supera los 20.000. También entrevista a un limpiacristales, que asegura ganar entre 1.100 y 1.120 euros al mes, y un publicista que sitúa su sueldo entre 1.300 y 1.800 euros.

Tras esto, el vídeo se traslada a Barcelona, donde un comercial de software explica que cobra entre 33.000 y 34.000 euros al año, apenas algo más que el ingeniero tarraconense.

Asimismo, habla con un agente inmobiliario que gana hasta 5.000 euros por vivienda vendida y un funcionario que su sueldo oscila entre los 1.500 y 1.800 euros mensuales.

Datos oficiales

Según los datos oficiales, se observa una diferencia notable entre los datos de ambos municipios: según la encuesta del Observatori del Treball, en la ciudad de Tarragona el salario medio es de 30.399,31 euros, el municipio más cercano a la media global de Catalunya.

En Barcelona, en cambio, el sueldo es más alto: como indica el Ayuntamiento de la ciudad, ese mismo año el salario alcanzó los 35.402 de media. Además, en la capital catalana se sitúan los tres municipios con un sueldo medio más elevado.

Ante estos datos y teniendo en cuenta el elevado coste de vida en las grandes ciudades, resulta pertinente reflexionar sobre en qué lugares compensa más residir para disfrutar de una vida más equilibrada y con menos presiones económicas.