Barcelona lanza una Casa de la Creación Digital para impulsar el catalán en la red

Barcelona estrena un espacio innovador para fomentar el uso del catalán entre los jóvenes de la ciudad. La nueva Casa de la Creación Digital en Catalán de Barcelona es fruto de un pacto entre el gobierno municipal del PSC y el grupo de ERC, en la oposición, en el marco de los acuerdos entre ambas formaciones para el presupuesto 2025 y la comisión sobre la lengua que presidieron los republicanos. La iniciativa contará con unos 3 millones de euros de presupuesto para los próximos dos años (2026-2027) y se establecerá en las inmediaciones de la plaza de las Glòries.

Ambos partidos han presentado este viernes el proyecto, que arranca ya con un emplazamiento provisional en el Convent, el equipamiento de Barcelona Activa dirigido al público joven en la calle Comerç de Ciutat Vella. La ubicación temporal responde a las obras que requiere la sede definitiva, que se presentaría a finales de noviembre con actividades especiales para creadores y público general.

La oficina “ofrecerá servicios a creadores y creadoras en vías de consolidación, pero también trabajará para detectar e incubar nuevo talento”, indica el consistorio. El objetivo es hacer aflorar el talento en catalán y que el público joven tenga a su alcance contenidos atractivos y plurales en catalán, adaptados a los nuevos hábitos de consumo.

Socios estratégicos

Las televisiones públicas 3Cat y Betevé y la entidad Accent Obert se suman también como miembros impulsores. 3Cat aportará ayudas a la producción, formación, mecenazgo y ventanas de distribución, en sintonía con estrategias que ya tiene en marcha como el canal EVA o los Premios Crit. Betevé se pone a disposición para la cocreación de contenidos de televisión, radio y digitales y para sumar audiencias a través de su experiencia y canales.

Finalmente Accent Obert, una asociación de catalanohablantes en el mundo digital, se ha hecho cargo de la conceptualización de la Casa tras elaborar un diagnóstico del sector y un modelo enfocado a lograr un sector profesional viable, “promoviendo el talento y creando ocupación”. En su currículum de fomento de la lengua hay proyectos como el dominio ‘.cat’, Llista, Premios CRIT, Galàxia o la Alianza por la presencia digital del catalán.

Barcelona Activa, con amplia experiencia en asesoría al emprendimiento, acompañará la incubación de proyectos de creación de contenidos mediante orientación práctica sobre aspectos legales y administrativos y oportunidades de ‘networking’.

