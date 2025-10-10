Barcelona abrirá a inicios de 2026 el nuevo Museo del Trabajo en la Fabra i Coats

Barcelona estrenará un nuevo museo este invierno. El recinto de la Fabra i Coats, en el barrio de Sant Andreu, albergará un Museo del Trabajo en la nave F de la antigua fábrica textil. Previsto desde hace casi una década, su primera fecha de inauguración fue 2019. Luego se pospuso a 2023 y otra vez a 2025. Finalmente abrirá puertas, si no hay más contratiempos, “a lo largo del primer trimestre de 2026”, apuntan portavoces del Institut de Cultura de Barcelona a este diario.

El nuevo centro dependerá del Museu d’Història de Barcelona, que tiene 18 sedes en la ciudad. El director de esta institución, Carles García Hermosilla, explicaba en una entrevista reciente en EL PERIÓDICO que será “un proyecto singular”. “Es una mirada general sobre la lucha de los trabajadores y el valor de todos los trabajos: industria, talleres, administración, hogar…”, desgranaba. Además, acogerá “buena parte de las colecciones procedentes de la antigua fábrica preservadas en su día por Amics de la Fabra de Coats y otras entidades”.

En 2022 empezaron unas obras de rehabilitación complejas, que tuvieron que ampliarse en 2023. Entre las dificultades surgidas, están la retirada de amianto, la preservación arquitectónica y la eficiencia energética de un inmueble tan grande. También se ha prolongado la restauración de un extenso catálogo de objetos aquí depositados, unas 6.000 piezas, de las que solo una pequeña parte estarán en la exposición permanente. El resto alimentará las muestras temporales y irá al almacén, al que se podrá acceder en ocasiones especiales.

Preparativos del futuro museo del trabajo de la Fabra i Coats, en una visita en enero de 2023 / RICARD CUGAT / EPC

Qué verá el visitante

El visitante se sumergirá en una reflexión sobre qué es y cómo ha cambiado el trabajo a lo largo de los siglos. Podrá ver una selección de piezas representativas de distintos oficios, como síntesis del crisol laboral que son las ciudades contemporáneas. Como ha avanzado este medio, este relato se nutrirá de piezas de otras colecciones, como un busto de Maria Montessori esculpido por Eusebi Arnau o un armario de higiene bucal, ambos procedentes de un fondo de material escolar histórico apenas expuesto.

La llave maestra que permitía el acceso a la Fabra i Coats. / EVA CARASOL / Archivo

Y, por supuesto, en el nuevo museo habrá un espacio destacado para maquinaria y vestigios de las grandes fábricas del siglo XX en el distrito: la Coats Fabra de Sant Andreu, La Maquinista y la Mercedes-Benz del Bon Pastor y la Pegaso de la Sagrera. EL PERIÓDICO pudo visitar en 2023 las labores de restauración de este fondo patrimonial y observar cómo profesionales especializados limpiaban y reparaban elementos históricos como carros, sirenas, un respirador médico o una bobinadora industrial.

Un patrimonio histórico rescatado mayoritariamente por los extrabajadores, que se organizaron en asociaciones y han luchado para la creación de un lugar que recuerde y divulgue esta ciudad extinta. El aperitivo de esta meta fue la apertura al público en 2015 de la Sala de Calderas de la Fabra i Coats. La fábrica abrió en 1903 y cerró en 2005: rápidamente compró el recinto la inmobiliaria Renta Corporación, que a los pocos meses la vendió al Ayuntamiento de Barcelona por 50 millones de euros.