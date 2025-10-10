VÍDEO | Un autobús turístico se incendia en la avenida Diagonal de Barcelona

Un autobús turístico de dos plantas que transportaba pasajeros se ha incendiado en torno a las 16:30 horas de esta tarde en la avenida Diagonal, en Barcelona, sin causar heridos. Algunos viajeros han tenido que saltar desde la parte superior del bus descapotable para librarse de las llamas, según ha explicado una testigo a EL PERIÓDICO.

El bus ha ardido en la confluencia de la Diagonal con la calle Rosselló, frente a la Casa de les Punxes. El fuego ha sido extinguido, han precisado fuentes del ayuntamiento, que han añadido que ninguna persona ha tenido que ser atendida a causa de las llamas y el humo. El incidente ha complicado la circulación por dentro de la ciudad.

Si bien han salido indemnes, los viajeros han escapado del vehículo como bien han podido. "Salía fuego de la parte de atrás y los pobres turistas que estaban en la parte arriba han tenido que saltar", ha relatado Montse Savall, que transitaba por la zona cuando ha ocurrido el accidente. "Un chico joven ha hecho de puente y ha ayudado a las personas que había arriba a bajar", ha añadido la testigo, que ha visto a un buen número de personas en torno al bus, incluidos algunos jóvenes que lloraban tras huir del bus y otros que trataban de consolarlos y tranquilizarlos.

El autobús siniestrado pertenece a la flota de la empresa City Tour, que ofrece recorridos por la ciudad. El incendio ha levantado una intensa humareda en mitad de la calzada.

Los Bomberos de Barcelona han desplazado cinco dotaciones para sofocar las llamas. A su vez, patrullas de la Guardia Urbana también se han dirigido al lugar de los hechos.

El incendio ha interrumpido el tráfico en parte de la Diagonal, lo que ha causado varios tramos de retención en la vía. Pasadas las 17:00 horas, las colas se formaban sobre todo en la entrada en Barcelona a través de la Diagonal, accediendo a través de la B23 desde Esplugues de Llobregat. El Ayuntamiento ha informado que, en torno a las 17:30, permanecían cortadas a la circulación la calle Rosselló desde paseo de Gràcia, la calle Roger de Llúria desde Provença, la Diagonal entre las calles Bruc y Pau Claris.