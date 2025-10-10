Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Contra el desperdicio

Barcelona estrena un sistema de aprovechamiento alimentario con máquinas expendedoras

El Gran Recapte busca 14.000 voluntarios para ayudar a 230.000 personas en situación de pobreza

Los municipios con el índice socioeconómico más alto y más bajo en Catalunya

Barcelona incorpora su primera máquina de Rexcatering

Barcelona incorpora su primera máquina de Rexcatering / Europa Press

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Barcelona ha incorporado un nuevo sistema de aprovechamiento alimentario a través del proyecto Rexcatering, una iniciativa de la Fundación Residuo Cero que permite distribuir raciones de comida sobrantes a través de máquinas de 'vending'. El proyecto, financiado por Barcelona Activa, se ha presentado este viernes en el Centre Obert Martí Codolar, en el distrito de Horta-Guinardó, donde se ha instalado la primera máquina en la capital catalana. Otros municipios catalanes, como Lloret de Mar, también se están sumando a esta iniciativa.

En el acto han participado la comisionada de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona, Sònia Fuertes, junto con representantes de la Plataforma Aprofitem els Aliments, Salesianos Social, Residuo Cero y el propio centro. Fuertes ha destacado que este proyecto “es un ejemplo de cómo queremos trabajar las políticas sociales en Barcelona”, subrayando su capacidad para combinar innovación, mejora continua y concienciación juvenil.

El sistema Rexcatering ofrece a las escuelas y centros con servicio de cátering la posibilidad de aprovechar su excedente alimentario mediante una solución que reduce el desperdicio y facilita el acceso a alimentos de calidad. Las familias en situación vulnerable pueden adquirir raciones cocinadas por un precio simbólico de un euro a través de las máquinas expendedoras instaladas.

Además, la Fundación Residuo Cero suministra a las cocinas la maquinaria necesaria para el envasado de los alimentos y un sistema informático que optimiza todo el proceso de gestión.

La iniciativa ha nacido de la colaboración de la Plataforma Aprofitem els Aliments, que representa a Residuo Cero en Catalunya y Andorra, y a la financiación municipal a través del programa ‘Impulsem el que fas 2024’ de Barcelona Activa, que destina 2,5 millones de euros a proyectos que fortalecen la economía local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. “Me duele dejarlo, pero la montaña ya no es la misma”: habla el último pastor del parque de La Mola
  2. El centro comercial Gran Via 2 sale a la venta en el marco de una operación de 1.600 millones
  3. Cómo conseguir una de las 85.000 fundas artísticas gratuitas de la T-Mobilitat
  4. Pisos de alquiler de protección oficial en Badalona: por 550 euros al mes en esta zona
  5. La Fiscalía cerca a las ZBE ante 'una gran cantidad de incumplimientos' por parte de ayuntamientos
  6. Las viviendas unipersonales crecen en Barcelona y son la primera opción en Ciutat Vella y Les Corts
  7. El Ayuntamiento de Barcelona respetará los parterres plantados por los vecinos de la Esquerra de l'Eixample
  8. La ampliación de la Fira en L'Hospitalet afronta su última fase con el MWC y el ISE del 2028 en el horizonte

Barcelona estrena un sistema de aprovechamiento alimentario con máquinas expendedoras

Barcelona estrena un sistema de aprovechamiento alimentario con máquinas expendedoras

Barcelona descarta la consulta de Navas sobre el nombre del barrio al rechazar 600 de las firmas recogidas

Barcelona descarta la consulta de Navas sobre el nombre del barrio al rechazar 600 de las firmas recogidas

Un informe jurídico del PEMB avala limitar la compra de pisos solo para residencia habitual en zonas tensionadas

Un informe jurídico del PEMB avala limitar la compra de pisos solo para residencia habitual en zonas tensionadas

Barcelona lanza una Casa de la Creación Digital para impulsar el catalán en la red

Barcelona lanza una Casa de la Creación Digital para impulsar el catalán en la red

Barcelona abrirá a inicios de 2026 el nuevo Museo del Trabajo en la Fabra i Coats

Barcelona abrirá a inicios de 2026 el nuevo Museo del Trabajo en la Fabra i Coats

Abre la primera tienda Blind Box en Barcelona: el fenómeno de las cajas sorpresa

Abre la primera tienda Blind Box en Barcelona: el fenómeno de las cajas sorpresa

Una discoteca selecta de música electrónica abre en el local del antiguo Bacarrá de Barcelona

Una discoteca selecta de música electrónica abre en el local del antiguo Bacarrá de Barcelona

"Muchos ayuntamientos ponen obstáculos": los síndicos catalanes reclaman más garantías en el padrón municipal

"Muchos ayuntamientos ponen obstáculos": los síndicos catalanes reclaman más garantías en el padrón municipal