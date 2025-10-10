Contra el desperdicio
Barcelona estrena un sistema de aprovechamiento alimentario con máquinas expendedoras
El Gran Recapte busca 14.000 voluntarios para ayudar a 230.000 personas en situación de pobreza
Los municipios con el índice socioeconómico más alto y más bajo en Catalunya
Barcelona ha incorporado un nuevo sistema de aprovechamiento alimentario a través del proyecto Rexcatering, una iniciativa de la Fundación Residuo Cero que permite distribuir raciones de comida sobrantes a través de máquinas de 'vending'. El proyecto, financiado por Barcelona Activa, se ha presentado este viernes en el Centre Obert Martí Codolar, en el distrito de Horta-Guinardó, donde se ha instalado la primera máquina en la capital catalana. Otros municipios catalanes, como Lloret de Mar, también se están sumando a esta iniciativa.
En el acto han participado la comisionada de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona, Sònia Fuertes, junto con representantes de la Plataforma Aprofitem els Aliments, Salesianos Social, Residuo Cero y el propio centro. Fuertes ha destacado que este proyecto “es un ejemplo de cómo queremos trabajar las políticas sociales en Barcelona”, subrayando su capacidad para combinar innovación, mejora continua y concienciación juvenil.
El sistema Rexcatering ofrece a las escuelas y centros con servicio de cátering la posibilidad de aprovechar su excedente alimentario mediante una solución que reduce el desperdicio y facilita el acceso a alimentos de calidad. Las familias en situación vulnerable pueden adquirir raciones cocinadas por un precio simbólico de un euro a través de las máquinas expendedoras instaladas.
Además, la Fundación Residuo Cero suministra a las cocinas la maquinaria necesaria para el envasado de los alimentos y un sistema informático que optimiza todo el proceso de gestión.
La iniciativa ha nacido de la colaboración de la Plataforma Aprofitem els Aliments, que representa a Residuo Cero en Catalunya y Andorra, y a la financiación municipal a través del programa ‘Impulsem el que fas 2024’ de Barcelona Activa, que destina 2,5 millones de euros a proyectos que fortalecen la economía local.
- “Me duele dejarlo, pero la montaña ya no es la misma”: habla el último pastor del parque de La Mola
- El centro comercial Gran Via 2 sale a la venta en el marco de una operación de 1.600 millones
- Cómo conseguir una de las 85.000 fundas artísticas gratuitas de la T-Mobilitat
- Pisos de alquiler de protección oficial en Badalona: por 550 euros al mes en esta zona
- La Fiscalía cerca a las ZBE ante 'una gran cantidad de incumplimientos' por parte de ayuntamientos
- Las viviendas unipersonales crecen en Barcelona y son la primera opción en Ciutat Vella y Les Corts
- El Ayuntamiento de Barcelona respetará los parterres plantados por los vecinos de la Esquerra de l'Eixample
- La ampliación de la Fira en L'Hospitalet afronta su última fase con el MWC y el ISE del 2028 en el horizonte