Barcelona estrena un sistema de aprovechamiento alimentario con máquinas expendedoras

Barcelona ha incorporado un nuevo sistema de aprovechamiento alimentario a través del proyecto Rexcatering, una iniciativa de la Fundación Residuo Cero que permite distribuir raciones de comida sobrantes a través de máquinas de 'vending'. El proyecto, financiado por Barcelona Activa, se ha presentado este viernes en el Centre Obert Martí Codolar, en el distrito de Horta-Guinardó, donde se ha instalado la primera máquina en la capital catalana. Otros municipios catalanes, como Lloret de Mar, también se están sumando a esta iniciativa.

En el acto han participado la comisionada de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona, Sònia Fuertes, junto con representantes de la Plataforma Aprofitem els Aliments, Salesianos Social, Residuo Cero y el propio centro. Fuertes ha destacado que este proyecto “es un ejemplo de cómo queremos trabajar las políticas sociales en Barcelona”, subrayando su capacidad para combinar innovación, mejora continua y concienciación juvenil.

El sistema Rexcatering ofrece a las escuelas y centros con servicio de cátering la posibilidad de aprovechar su excedente alimentario mediante una solución que reduce el desperdicio y facilita el acceso a alimentos de calidad. Las familias en situación vulnerable pueden adquirir raciones cocinadas por un precio simbólico de un euro a través de las máquinas expendedoras instaladas.

Además, la Fundación Residuo Cero suministra a las cocinas la maquinaria necesaria para el envasado de los alimentos y un sistema informático que optimiza todo el proceso de gestión.

La iniciativa ha nacido de la colaboración de la Plataforma Aprofitem els Aliments, que representa a Residuo Cero en Catalunya y Andorra, y a la financiación municipal a través del programa ‘Impulsem el que fas 2024’ de Barcelona Activa, que destina 2,5 millones de euros a proyectos que fortalecen la economía local.