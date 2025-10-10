Proyecto solidario
Barcelona empieza a concretar su Distrito 11 para Palestina con representantes de Ramala y Belén
El ayuntamiento aborda su participación en la reconstrucción con miembros de los gobiernos locales de Cisjordania
Barcelona lanza su Distrito 11 para Palestina con Gay como concejala y 1,5 millones de presupuesto
La segunda teniente de alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, se ha reunido este viernes con representantes de los ayuntamientos de Ramala y Belén de paso por la capital catalana para concretar los proyectos que se llevarán a cabo en el marco del llamado Distrito 11. Se trata de un proyecto solidario que el alcalde, Jaume Collboni, anunció durante un viaje reciente a Oriente Próximo para colaborar en el desarrollo y la reconstrucción de Palestina tras el ataque israelí a Gaza, que recupera la iniciativa y la denominación que el exalcalde Pasqual Maragall acuñó para trasvasar ayuda a Sarajevo tras la guerra de los Balcanes.
Se trata de los primeros encuentros presenciales con las ciudades palestinas tras nombrar la zona como distrito de Barcelona para que el ayuntamiento participe en su recuperación. Gay es la máxima responsable del proyecto. Aparte, ya se llevan a cabo reuniones telemáticas periódicamente, indica el consistorio.
Las reuniones han tenido lugar con el representante del Ayuntamiento de Belén, Daoud Salahat, y el de Ramala, Lubna Yousef Farhat. El encuentro se ha concertado aprovechando que ambos se han desplazado para tomar parte en la Academia de Barcelona para Municipios Mediterráneos (BAMM), que se celebra en la capital catalana.
