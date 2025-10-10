Barcelona descarta la consulta de Navas sobre el nombre del barrio al rechazar 600 de las firmas recogidas

Los promotores de la celebración de una consulta en Navas sobre el nombre de este barrio de Sant Andreu se llevaron este jueves un jarro de agua fría cuando el Ayuntamiento de Barcelona les comunicó que descarta 600 de las firmas aportadas porque corresponden a gente que no está empadronada en la zona, lo que supone que no se llegue a las 2.000 firmas necesarias y por lo tanto a que se descarte la votación, que no sería vinculante pero tendría un peso decisivo en un debate abierto hace tiempo sobre el posible cambio de denominación de este espacio de la ciudad que la Avenida Meridiana parte en dos.

El total de firmas presentadas el pasado 5 de agosto que fueron consideradas válidas son 2.394, de las cuales el consistorio, según precisión comunicada por la Dirección de Servecios de Participación e Innovación Democrática, descarta las 600 citadas por el no empadronamiento. Que el número sea así, porque son exactamente 600, escama a los promotores, que ya han decidido que impugnarán la decisión. Ahora, pues, el número de rúbricas aceptadas es de 1794, las 2394 válidas menos las 600.

Y en ese número se apoyará otro motivo de impugnación. Los vecinos de Navas que persiguen esa consulta insisten que el requisito para el caso de un barrio –votación sin precedentes por ahora- debería ser 1.200 firmas, como ellos mismos advirtieron de entrada. Por lo tanto, creen que han rebasado de sobras esa barrera. En el barrio de Navas viven 22.000 personas y de celebrarse la consulta podrían votar los vecinos de más de 16 años.

Torrent de la Guineu

La consulta es una iniciativa de residentes en Navas que quieren que mantenga ese nombre, y que nació en respuesta a otra que surgió a mediados de 2023, cuando un grupo de vecinos, con los 10 miembros de la vocalía de memoria historia de la Asociación de Vecinos de Navas como núcleo, se movilizó para tratar de cambiar su nombre por el de Torrent de la Guineu. Apelaron a antecedentes históricos y defendieron que así dejaría de evocarse una batalla, la de las Navas de Tolosa, nombre de una calle del barrio que alude a la victoria de reinos cristianos sobre musulmanes en 1212. También argumentaron que Navas recibió su nombre por la parada de metro, no porque fuera un término común en el pasado.

Este colectivo reunió un millar de firmas en el distrito, Sant Andreu, para que el cambio fuera aprobado por la vía política, es decir, mediante el apoyo de los grupos municipales. La modificación recibió la luz verde inicial en marzo pasado en el pleno del distrito, con el voto favorable de Junts, Barcelona en Comú y ERC, que suman 11 de los 19 consejeros. El PSC y el PP se abstuvieron y Vox votó en contra.

Pleno municipal

La hoja de ruta dictaba como siguiente paso una votación en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona. De ser aprobado también allí, el cambio de nombre sería automático. Pero esa votación sigue pendiente, si bien el gobierno del PSC, que puede decidir si lo hace o no, se comprometió a concretarla. Hace unos meses, los socialistas advirtieron de que lo lógico era esperar al desenlace de la consulta. Ahora toca ver si la impugnación de sus partidarios tiene efecto. Y en caso de que no sea así, si el gobierno de Jaume Collboni se decide a llevar a la plaza de Sant Jaume el posible cambio de Navas a Torrent de la Guineu para que los grupos municipales la refrenden o la rechacen.