"Muchos ayuntamientos ponen obstáculos": los síndicos catalanes reclaman más garantías en el padrón municipal

A pocos días de que la Ley de Sindicaturas Locales de Catalunya empiece a encarar su trámite parlamentario, tras un periplo de incertidumbre legislativa que se ha prolongado durante meses, este viernes 10 de octubre el Fòrum de Síndics Locals de Catalunya ha celebrado un encuentro anual en el Colegio de Periodistas.

La cita ha servido para presentar el informe de actividad de 2024 y ha puesto de relieve los principales temas que han llegado a estas instituciones: las dificultades con el padrón, el ruido, la limpieza, la tasa de residuos, el silencio administrativo y los conflictos vinculados al espacio urbano.

El presidente del Fòrum, y también síndico de Sabadell, Josep Escartín, ha recordado que el debate sobre la futura ley es clave "para dar solidez al trabajo de las sindicaturas en los municipios". Actualmente, más de la mitad de la población catalana ha estado atendida por los síndicos locales que agrupan el Fòrum de Síndics Locals, casi medio centenar.

Uno de los asuntos centrales de la jornada ha sido el padrón municipal. Los síndicos han advertido de que en distintos "ayuntamientos ponen obstáculos" para empadronarse, sobre todo en "áreas rurales", lo que genera consecuencias "graves" para colectivos en situación de vulnerabilidad.

Escartín ha subrayado que “empadronarse es un derecho” y ha denunciado que en demasiados casos la normativa no se ha cumplido: “Se ha convertido en una máquina de vulnerar derechos. No estar en el padrón significa no existir administrativamente, lo que impide acceder a la sanidad, a la educación o a procesos de regularización”.

La vicepresidenta del Fòrum y síndica de Santa Coloma, Pepa González, ha insistido en la necesidad de consensuar criterios de buen sentido entre municipios, tanto en las áreas metropolitanas como en zonas rurales como la Garrotxa o el Empordà que dice, muchas veces quedan olvidadas. Según ha explicado, numerosos ayuntamientos dificultan el padrón a quienes carecían de domicilio fijo, lo lleva a muchas personas a desistir de solicitarlo. Esta situación afecta, ha dicho, de forma particular a recién llegados y a personas que han perdido su vivienda.

Por su parte, el síndico de Terrassa, Mustapha Ben Alfasi, ha alertado de que la falta de acceso al padrón ha favorecido la aparición de mafias que se aprovechan de la vulnerabilidad de estas personas. Todo en un contexto en que el Ayuntamiento de Sant Cugat denunció hace aproximadamente un mes la existencia de una “mafia dedicada a facilitar empadronamientos fraudulentos con contratos falsos en la ciudad”. También ha puesto sobre la mesa el “racismo inmobiliario” en el mercado de alquiler que dice "hay actualmente". Finalmente, la síndica de Mataró, Núria Calpés, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de consolidar criterios jurisprudenciales que podrían permitir a las sindicaturas llevar casos de padrón a los tribunales, lo que abriría nuevas vías para la defensa de los derechos de la ciudadanía.

Balance anual

El informe de actividad que se ha presentado ha recogido 14.609 consultas registradas en 2024, de las cuales 3.892 han derivado en quejas formalizadas y 111 en expedientes de oficio. En el 73% de los casos, las actuaciones se han resuelto a favor de la ciudadanía.

En cuanto a la tipología de las quejas, un 32% han estado vinculadas al espacio urbano, un 27% a la administración general y un 20% al medio ambiente. El resto se ha repartido entre cuestiones de movilidad, limpieza, ruido o tasas municipales.

Los síndicos también han señalado la necesidad de compatibilizar el derecho al ocio con el descanso vecinal, de mejorar la información sobre la tasa de residuos y de reducir el impacto del silencio administrativo en las gestiones municipales.

Derechos humanos y convivencia

Finalmente, la directora general de Derechos Humanos de la Generalitat, Noa Monràs, ha intervenido en el acto y ha remarcado que “los derechos humanos han empezado a protegerse en el ámbito local”. Según ha señalado, las sindicaturas son “la primera puerta a la que la ciudadanía llama".

Actualmente, un 54% de las ciudades de Catalunya cuentan con sindicatura local. En otras 30 localidades, como Figueres, Manresa, Banyoles, Parets, Sant Adrià de Besòs o Tarragona, se han aprobado reglamentos pero no se ha activado todavía esta figura, algo que denuncian desde el Fòrum. La futura Ley de Sindicaturas Locales será presentada como la herramienta que debe permitir consolidar este mapa y ofrecer un marco común de actuación en todo el territorio.